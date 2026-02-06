Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Wildberries и Fun Sun откроют в Турции отель под брендом WB Travel - 06.02.2026
Wildberries и Fun Sun откроют в Турции отель под брендом WB Travel
Wildberries и Fun Sun откроют в Турции отель под брендом WB Travel - 06.02.2026, ПРАЙМ
Wildberries и Fun Sun откроют в Турции отель под брендом WB Travel
Wildberries совместно с туроператором Fun&Sun открывает в Турции первый отель под своим брендом WB Travel - первых гостей планируют принять 1 мая, говорится в... | 06.02.2026, ПРАЙМ
туризм
бизнес
финансы
турция
египет
fun&sun
wildberries
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Wildberries совместно с туроператором Fun&amp;Sun открывает в Турции первый отель под своим брендом WB Travel - первых гостей планируют принять 1 мая, говорится в релизе объединенной компании Wildberries&amp;Russ. "Сервис WB Travel компании РВБ (Объединенной компании Wildberries &amp; Russ) вместе со стратегическим партнером - туроператором Fun&amp;Sun - открывают фирменный отель под брендом WB Travel в Турции. Начало приема гостей запланировано на 1 мая 2026 года. Путешественники уже могут забронировать номер в приложении Wildberries и на сайте Fun&amp;Sun", - сказано в релизе. Четырехзвездочный отель расположен в Кемере, он находится на второй береговой линии и имеет собственный песчано-галечный пляж, который отмечен международной наградой "Голубой флаг". Гостям доступны открытый бассейн, водные горки, главный ресторан, работающий по системе "все включено", кофейня. На территории отеля будет расположен детский ресторан, круглосуточный уголок мамы с оборудованием и ингредиентами для приготовления детского питания, зона со стиральной машиной и сушилкой для детских вещей и другие сервисы. Как уточнили в компании, сейчас проводится реновация номеров. "Запуск отельной концепции WB Travel стал следующим этапом развития стратегического партнерства с Fun&amp;Sun. В частности, опыт Fun&amp;Sun в разработке фирменных отельных концепций в сотрудничестве с отелями-партнерами и внедрении стандартов сервиса в их инфраструктуру позволил предложить пользователям WB Travel новый формат отдыха", - сказано в сообщении. В январе компания объявила об открытии первого фирменного отеля в Египте. Он начнет принимать гостей с 15 февраля 2026.
турция
египет
туризм, бизнес, финансы, турция, египет, fun&sun, wildberries
Туризм, Бизнес, Финансы, ТУРЦИЯ, ЕГИПЕТ, Fun&Sun, Wildberries
09:10 06.02.2026 (обновлено: 10:01 06.02.2026)
 
Wildberries и Fun Sun откроют в Турции отель под брендом WB Travel

Wildberries и Fun Sun открывают в Турции первый отель под своим брендом WB Travel

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Wildberries
Вывеска Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
Вывеска Wildberries. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Wildberries совместно с туроператором Fun&Sun открывает в Турции первый отель под своим брендом WB Travel - первых гостей планируют принять 1 мая, говорится в релизе объединенной компании Wildberries&Russ.
"Сервис WB Travel компании РВБ (Объединенной компании Wildberries & Russ) вместе со стратегическим партнером - туроператором Fun&Sun - открывают фирменный отель под брендом WB Travel в Турции. Начало приема гостей запланировано на 1 мая 2026 года. Путешественники уже могут забронировать номер в приложении Wildberries и на сайте Fun&Sun", - сказано в релизе.
Четырехзвездочный отель расположен в Кемере, он находится на второй береговой линии и имеет собственный песчано-галечный пляж, который отмечен международной наградой "Голубой флаг". Гостям доступны открытый бассейн, водные горки, главный ресторан, работающий по системе "все включено", кофейня. На территории отеля будет расположен детский ресторан, круглосуточный уголок мамы с оборудованием и ингредиентами для приготовления детского питания, зона со стиральной машиной и сушилкой для детских вещей и другие сервисы.
Как уточнили в компании, сейчас проводится реновация номеров.
"Запуск отельной концепции WB Travel стал следующим этапом развития стратегического партнерства с Fun&Sun. В частности, опыт Fun&Sun в разработке фирменных отельных концепций в сотрудничестве с отелями-партнерами и внедрении стандартов сервиса в их инфраструктуру позволил предложить пользователям WB Travel новый формат отдыха", - сказано в сообщении.
В январе компания объявила об открытии первого фирменного отеля в Египте. Он начнет принимать гостей с 15 февраля 2026.
 
ТуризмБизнесФинансыТУРЦИЯЕГИПЕТFun&SunWildberries
 
 
Заголовок открываемого материала