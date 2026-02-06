https://1prime.ru/20260206/zaes-867235051.html
На Запорожской АЭС прошла плановая ротация наблюдателей МАГАТЭ
2026-02-06T09:00+0300
2026-02-06T09:00+0300
2026-02-06T09:33+0300
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - ПРАЙМ. Плановая ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прошла на Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции. "На Запорожской АЭС успешно проведена очередная плановая смена экспертов МАГАТЭ. Четыре специалиста, вошедших в 33-й состав команды, приступили к работе по наблюдению за состоянием эксплуатационной безопасности", - говорится в сообщении в Telegrаm-канале станции.Безопасность во время ротации обеспечили военные Минобороны РФ, Росгвардии и сотрудники ГУ МВД России по Запорожской области - их совместные профессиональные действия позволили организовать ротацию надежно и оперативно, уточнили на станции. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года.
