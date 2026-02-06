Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Запорожской АЭС прошла плановая ротация наблюдателей МАГАТЭ - 06.02.2026
На Запорожской АЭС прошла плановая ротация наблюдателей МАГАТЭ
На Запорожской АЭС прошла плановая ротация наблюдателей МАГАТЭ - 06.02.2026, ПРАЙМ
На Запорожской АЭС прошла плановая ротация наблюдателей МАГАТЭ
Плановая ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прошла на Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции. | 06.02.2026, ПРАЙМ
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - ПРАЙМ. Плановая ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прошла на Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции. &quot;На Запорожской АЭС успешно проведена очередная плановая смена экспертов МАГАТЭ. Четыре специалиста, вошедших в 33-й состав команды, приступили к работе по наблюдению за состоянием эксплуатационной безопасности&quot;, - говорится в сообщении в Telegrаm-канале станции.Безопасность во время ротации обеспечили военные Минобороны РФ, Росгвардии и сотрудники ГУ МВД России по Запорожской области - их совместные профессиональные действия позволили организовать ротацию надежно и оперативно, уточнили на станции. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года.
09:00 06.02.2026 (обновлено: 09:33 06.02.2026)
 
На Запорожской АЭС прошла плановая ротация наблюдателей МАГАТЭ

На Запорожской АЭС состоялась плановая ротация наблюдателей МАГАТЭ

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - ПРАЙМ. Плановая ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прошла на Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции.

"На Запорожской АЭС успешно проведена очередная плановая смена экспертов МАГАТЭ. Четыре специалиста, вошедших в 33-й состав команды, приступили к работе по наблюдению за состоянием эксплуатационной безопасности", - говорится в сообщении в Telegrаm-канале станции.

Безопасность во время ротации обеспечили военные Минобороны РФ, Росгвардии и сотрудники ГУ МВД России по Запорожской области - их совместные профессиональные действия позволили организовать ротацию надежно и оперативно, уточнили на станции.
Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года.
Запорожская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
Проверка безопасности на первом энергоблоке ЗАЭС прошла успешно
31 января, 12:53
31 января, 12:53
 
