На Запорожской АЭС прошла плановая ротация наблюдателей МАГАТЭ

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - ПРАЙМ. Плановая ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прошла на Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции. "На Запорожской АЭС успешно проведена очередная плановая смена экспертов МАГАТЭ. Четыре специалиста, вошедших в 33-й состав команды, приступили к работе по наблюдению за состоянием эксплуатационной безопасности", - говорится в сообщении в Telegrаm-канале станции.Безопасность во время ротации обеспечили военные Минобороны РФ, Росгвардии и сотрудники ГУ МВД России по Запорожской области - их совместные профессиональные действия позволили организовать ротацию надежно и оперативно, уточнили на станции. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года.

