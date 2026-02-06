Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Заседание межправкомиссии России и Бразилии состоится в мае - 06.02.2026, ПРАЙМ
Заседание межправкомиссии России и Бразилии состоится в мае
Заседание межправкомиссии России и Бразилии состоится в мае
2026-02-06T07:35+0300
2026-02-06T07:35+0300
экономика
мировая экономика
россия
бразилия
рф
москва
максим решетников
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Заседание межправительственной комиссии РФ и Бразилии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоится в мае в Бразилии, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономического развития России. "В этом году в Бразилии пройдет очередное, 13-е, заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - указано в релизе. По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, залогом эффективности сотрудничества между странами станет плотность контактов. "Я знаю, есть идея посетить (Москву - ред.) и сформировать делегацию, приехать к нам в апреле. Я вас заверяю, что мы на самом высоком уровне вас примем. … Также у нас есть хорошая традиция - мы встречаемся на Петербургском международном экономическом форуме, где происходит бизнес-диалог Россия-Бразилия. В этом году также мы вас ждем. И тогда у нас получится очень плотная повестка. Апрель - вы к нам, в мае межправкомиссия … и в июне бизнес-диалог", - рассказал Решетников, выступая на российско-бразильском бизнес-форуме. Он также пригласил коллег из Бразилии принять участие в туристическом форуме "Путешествуй!", который в середине июня пройдет в Москве. В конце января Решетников был назначен сопредседателем межправкомиссии РФ и Бразилии.
мировая экономика, россия, бразилия, рф, москва, максим решетников
07:35 06.02.2026
 
Заседание межправкомиссии России и Бразилии состоится в мае

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Заседание межправительственной комиссии РФ и Бразилии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоится в мае в Бразилии, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономического развития России.
"В этом году в Бразилии пройдет очередное, 13-е, заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - указано в релизе.
По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, залогом эффективности сотрудничества между странами станет плотность контактов.
"Я знаю, есть идея посетить (Москву - ред.) и сформировать делегацию, приехать к нам в апреле. Я вас заверяю, что мы на самом высоком уровне вас примем. … Также у нас есть хорошая традиция - мы встречаемся на Петербургском международном экономическом форуме, где происходит бизнес-диалог Россия-Бразилия. В этом году также мы вас ждем. И тогда у нас получится очень плотная повестка. Апрель - вы к нам, в мае межправкомиссия … и в июне бизнес-диалог", - рассказал Решетников, выступая на российско-бразильском бизнес-форуме.
Он также пригласил коллег из Бразилии принять участие в туристическом форуме "Путешествуй!", который в середине июня пройдет в Москве.
В конце января Решетников был назначен сопредседателем межправкомиссии РФ и Бразилии.
 
Заголовок открываемого материала