"Торпеду загоняет": в Киеве рассказали о диверсии Зеленского на переговорах - 06.02.2026, ПРАЙМ
"Торпеду загоняет": в Киеве рассказали о диверсии Зеленского на переговорах
2026-02-06T05:30+0300
2026-02-06T05:30+0300
в мире
москва
украина
олег соскин
владимир зеленский
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Олег Соскин, ранее работавший помощником Леонида Кучмы, заявил, что действия Владимира Зеленского препятствуют нормализации отношений между Россией и Соединенными Штатами. "Зеленский все время этот процесс пускает под откос. Он все время туда какую-то торпеду загоняет", — сказал Соскин в своем YouTube-канале. По мнению политолога, переговоры между Москвой и Вашингтоном по Украине служат не только обсуждению самого конфликта, но и выработке базиса для дальнейшего сотрудничества. Однако, по утверждению политолога, глава киевского режима этому противится и стремится к продолжению боевых действий, хотя следовало бы отправиться в Москву и обсудить пути к миру с президентом России Владимиром Путиным. "Можно сколько угодно говорить, что мы восстанавливаем, восстанавливаем. Но есть же реальность. От нее не уйдешь", — подытожил Соскин. В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по украинскому вопросу с участием представителей России, США и Украины. Первый раунд прошел в конце января в том же городе. СМИ не предоставили доступ к мероприятию.
05:30 06.02.2026
 
"Торпеду загоняет": в Киеве рассказали о диверсии Зеленского на переговорах

Соскин обвинил Зеленского в стремлении сорвать восстановление отношений России и США

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Олег Соскин, ранее работавший помощником Леонида Кучмы, заявил, что действия Владимира Зеленского препятствуют нормализации отношений между Россией и Соединенными Штатами.
"Зеленский все время этот процесс пускает под откос. Он все время туда какую-то торпеду загоняет", — сказал Соскин в своем YouTube-канале.
По мнению политолога, переговоры между Москвой и Вашингтоном по Украине служат не только обсуждению самого конфликта, но и выработке базиса для дальнейшего сотрудничества.
Однако, по утверждению политолога, глава киевского режима этому противится и стремится к продолжению боевых действий, хотя следовало бы отправиться в Москву и обсудить пути к миру с президентом России Владимиром Путиным.
"Можно сколько угодно говорить, что мы восстанавливаем, восстанавливаем. Но есть же реальность. От нее не уйдешь", — подытожил Соскин.
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по украинскому вопросу с участием представителей России, США и Украины. Первый раунд прошел в конце января в том же городе. СМИ не предоставили доступ к мероприятию.
