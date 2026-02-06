https://1prime.ru/20260206/zelenskiy-867231443.html

"Торпеду загоняет": в Киеве рассказали о диверсии Зеленского на переговорах

в мире

москва

украина

олег соскин

владимир зеленский

МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Олег Соскин, ранее работавший помощником Леонида Кучмы, заявил, что действия Владимира Зеленского препятствуют нормализации отношений между Россией и Соединенными Штатами. "Зеленский все время этот процесс пускает под откос. Он все время туда какую-то торпеду загоняет", — сказал Соскин в своем YouTube-канале. По мнению политолога, переговоры между Москвой и Вашингтоном по Украине служат не только обсуждению самого конфликта, но и выработке базиса для дальнейшего сотрудничества. Однако, по утверждению политолога, глава киевского режима этому противится и стремится к продолжению боевых действий, хотя следовало бы отправиться в Москву и обсудить пути к миру с президентом России Владимиром Путиным. "Можно сколько угодно говорить, что мы восстанавливаем, восстанавливаем. Но есть же реальность. От нее не уйдешь", — подытожил Соскин. В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по украинскому вопросу с участием представителей России, США и Украины. Первый раунд прошел в конце января в том же городе. СМИ не предоставили доступ к мероприятию.

москва

украина

2026

в мире, москва, украина, олег соскин, владимир зеленский