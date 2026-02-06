Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Уже три месяца": на Западе забили тревогу из-за случившегося с Зеленским - 06.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260206/zelenskiy-867231593.html
"Уже три месяца": на Западе забили тревогу из-за случившегося с Зеленским
"Уже три месяца": на Западе забили тревогу из-за случившегося с Зеленским - 06.02.2026, ПРАЙМ
"Уже три месяца": на Западе забили тревогу из-за случившегося с Зеленским
Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала выразил озабоченность состоянием Владимира Зеленского после его интервью на французском... | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T05:46+0300
2026-02-06T05:46+0300
в мире
украина
киев
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала выразил озабоченность состоянием Владимира Зеленского после его интервью на французском телеканале France 2. "Зеленский выглядел отвратительно. Казалось, что он не спал уже три месяца", — отметил он. Журналист также обратил внимание на то, что глава киевского режима в интервью противоречил сам себе и врал о потерях украинских боевиков, на что ведущий никак не реагировал. "К сожалению, журналист никак не сопротивлялся ничему из того, что говорил Зеленский, ничему из того бреда, который из него выливался", — добавил Христофору. В интервью, состоявшемся накануне, Зеленский выразил опасения, что в случае поражения Украина потеряет независимость. Он также сказал, что "надеется" на окончание конфликта в течение года, хотя Киев не проявляет стремления к переговорам о мирном урегулировании. Он также утверждал, что Украина с февраля 2022 года потеряла якобы 55 тысяч кадровых и мобилизованных военных, а "большое количество человек" числятся пропавшими без вести.Тем временем, в Абу-Даби прошёл второй раунд переговоров по Украине, в которых участвовали делегации из России, США и Украины. Первые встречи состоялись там же в конце января. Переговоры прошли в закрытом режиме без доступа для прессы.
https://1prime.ru/20260205/zelenskiy-867199430.html
https://1prime.ru/20260204/ukraina-867171426.html
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bd761fe4938b6ae7bb12ccd1e2a455b1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, украина, киев, владимир зеленский
В мире, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский
05:46 06.02.2026
 
"Уже три месяца": на Западе забили тревогу из-за случившегося с Зеленским

Христофор заявил, что Зеленский выглядел ужасно во время интервью телеканалу France 2

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала выразил озабоченность состоянием Владимира Зеленского после его интервью на французском телеканале France 2.
"Зеленский выглядел отвратительно. Казалось, что он не спал уже три месяца", — отметил он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
В Киеве рассказали, что случилось с Зеленским после авиаудара ВС России
Вчера, 05:55
Журналист также обратил внимание на то, что глава киевского режима в интервью противоречил сам себе и врал о потерях украинских боевиков, на что ведущий никак не реагировал.
"К сожалению, журналист никак не сопротивлялся ничему из того, что говорил Зеленский, ничему из того бреда, который из него выливался", — добавил Христофору.
В интервью, состоявшемся накануне, Зеленский выразил опасения, что в случае поражения Украина потеряет независимость. Он также сказал, что "надеется" на окончание конфликта в течение года, хотя Киев не проявляет стремления к переговорам о мирном урегулировании. Он также утверждал, что Украина с февраля 2022 года потеряла якобы 55 тысяч кадровых и мобилизованных военных, а "большое количество человек" числятся пропавшими без вести.
Тем временем, в Абу-Даби прошёл второй раунд переговоров по Украине, в которых участвовали делегации из России, США и Украины. Первые встречи состоялись там же в конце января. Переговоры прошли в закрытом режиме без доступа для прессы.
Украинский флаг - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
"Мира не будет": в Киеве сделали громкое заявление после ударов ВС России
4 февраля, 06:15
 
В миреУКРАИНАКиевВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала