"Уже три месяца": на Западе забили тревогу из-за случившегося с Зеленским
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала выразил озабоченность состоянием Владимира Зеленского после его интервью на французском телеканале France 2. "Зеленский выглядел отвратительно. Казалось, что он не спал уже три месяца", — отметил он. Журналист также обратил внимание на то, что глава киевского режима в интервью противоречил сам себе и врал о потерях украинских боевиков, на что ведущий никак не реагировал. "К сожалению, журналист никак не сопротивлялся ничему из того, что говорил Зеленский, ничему из того бреда, который из него выливался", — добавил Христофору. В интервью, состоявшемся накануне, Зеленский выразил опасения, что в случае поражения Украина потеряет независимость. Он также сказал, что "надеется" на окончание конфликта в течение года, хотя Киев не проявляет стремления к переговорам о мирном урегулировании. Он также утверждал, что Украина с февраля 2022 года потеряла якобы 55 тысяч кадровых и мобилизованных военных, а "большое количество человек" числятся пропавшими без вести.Тем временем, в Абу-Даби прошёл второй раунд переговоров по Украине, в которых участвовали делегации из России, США и Украины. Первые встречи состоялись там же в конце января. Переговоры прошли в закрытом режиме без доступа для прессы.
