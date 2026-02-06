Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский сделал громкое заявление из-за ситуации на Украине - 06.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260206/zelenskiy-867260692.html
Зеленский сделал громкое заявление из-за ситуации на Украине
Зеленский сделал громкое заявление из-за ситуации на Украине - 06.02.2026, ПРАЙМ
Зеленский сделал громкое заявление из-за ситуации на Украине
Владимир Зеленский во время совещания с высшим военным руководством раскритиковал украинские Воздушные силы, об этом он написал в Telegram-канале. | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T23:12+0300
2026-02-06T23:12+0300
украина
владимир зеленский
всу
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский во время совещания с высшим военным руководством раскритиковал украинские Воздушные силы, об этом он написал в Telegram-канале."Считаю неудовлетворительной работу Воздушных сил в части регионов Украины", — заявил он.Политик пояснил, что обсудил возникшие проблемы с командующим Воздушными силами Анатолием Кривоножко и министром обороны Михаилом Федоровым.Во вторник в Минобороны сообщили, что российские военные ночью совершили массированную атаку на предприятия украинского ВПК. В ведомстве подчеркнули, что удары были ответом на террористические атаки ВСУ на российскую гражданскую инфраструктуру, и всех целей удалось достичь.
https://1prime.ru/20260206/ukraina-867232181.html
https://1prime.ru/20260206/ukraina-867231841.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский, всу, в мире
УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВСУ, В мире
23:12 06.02.2026
 
Зеленский сделал громкое заявление из-за ситуации на Украине

Зеленский назвал неудовлетворительной работу Воздушных сил Украины

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский во время совещания с высшим военным руководством раскритиковал украинские Воздушные силы, об этом он написал в Telegram-канале.
"Считаю неудовлетворительной работу Воздушных сил в части регионов Украины", — заявил он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
"Бьются в истерике": на Западе раскрыли необычные итоги интервью Зеленского
06:22
Политик пояснил, что обсудил возникшие проблемы с командующим Воздушными силами Анатолием Кривоножко и министром обороны Михаилом Федоровым.
Во вторник в Минобороны сообщили, что российские военные ночью совершили массированную атаку на предприятия украинского ВПК. В ведомстве подчеркнули, что удары были ответом на террористические атаки ВСУ на российскую гражданскую инфраструктуру, и всех целей удалось достичь.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
В Польше резко ответили Зеленскому про армию ЕС на Украине
06:14
 
УКРАИНАВладимир ЗеленскийВСУВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала