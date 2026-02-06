https://1prime.ru/20260206/zelenskiy-867260692.html

Зеленский сделал громкое заявление из-за ситуации на Украине

Зеленский сделал громкое заявление из-за ситуации на Украине

МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский во время совещания с высшим военным руководством раскритиковал украинские Воздушные силы, об этом он написал в Telegram-канале."Считаю неудовлетворительной работу Воздушных сил в части регионов Украины", — заявил он.Политик пояснил, что обсудил возникшие проблемы с командующим Воздушными силами Анатолием Кривоножко и министром обороны Михаилом Федоровым.Во вторник в Минобороны сообщили, что российские военные ночью совершили массированную атаку на предприятия украинского ВПК. В ведомстве подчеркнули, что удары были ответом на террористические атаки ВСУ на российскую гражданскую инфраструктуру, и всех целей удалось достичь.

