Зеленский сделал громкое заявление из-за ситуации на Украине
Зеленский сделал громкое заявление из-за ситуации на Украине
Владимир Зеленский во время совещания с высшим военным руководством раскритиковал украинские Воздушные силы, об этом он написал в Telegram-канале. | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T23:12+0300
2026-02-06T23:12+0300
2026-02-06T23:12+0300
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский во время совещания с высшим военным руководством раскритиковал украинские Воздушные силы, об этом он написал в Telegram-канале."Считаю неудовлетворительной работу Воздушных сил в части регионов Украины", — заявил он.Политик пояснил, что обсудил возникшие проблемы с командующим Воздушными силами Анатолием Кривоножко и министром обороны Михаилом Федоровым.Во вторник в Минобороны сообщили, что российские военные ночью совершили массированную атаку на предприятия украинского ВПК. В ведомстве подчеркнули, что удары были ответом на террористические атаки ВСУ на российскую гражданскую инфраструктуру, и всех целей удалось достичь.
