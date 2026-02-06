https://1prime.ru/20260206/zhaloby-867239969.html

ЦБ рассказал о снижении числа жалоб на навязывание услуг в кредитовании

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Число жалоб граждан на навязывание услуг в потребительском кредитовании по итогам прошлого года снизилось более чем на 30%, сообщил Банк России. "Число жалоб на навязывание услуг в потребительском кредитовании снизилось более чем на 30%", - говорится в релизе Банка России.Также отмечается, что надзорные меры регулятора позволили сохранить тенденцию к снижению таких жалоб, и если в потребительском кредитовании их стало меньше на 31%, то при кредитовании приобретения автомобилей – на 65%.

финансы, банки, россия