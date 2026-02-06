Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ рассказал о снижении числа жалоб на навязывание услуг в кредитовании - 06.02.2026, ПРАЙМ
ЦБ рассказал о снижении числа жалоб на навязывание услуг в кредитовании
2026-02-06T11:40+0300
2026-02-06T12:22+0300
финансы
банки
россия
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Число жалоб граждан на навязывание услуг в потребительском кредитовании по итогам прошлого года снизилось более чем на 30%, сообщил Банк России. "Число жалоб на навязывание услуг в потребительском кредитовании снизилось более чем на 30%", - говорится в релизе Банка России.Также отмечается, что надзорные меры регулятора позволили сохранить тенденцию к снижению таких жалоб, и если в потребительском кредитовании их стало меньше на 31%, то при кредитовании приобретения автомобилей – на 65%.
2026
финансы, банки, россия
Финансы, Банки, РОССИЯ
11:40 06.02.2026 (обновлено: 12:22 06.02.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Менеджер в офисе банка
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Число жалоб граждан на навязывание услуг в потребительском кредитовании по итогам прошлого года снизилось более чем на 30%, сообщил Банк России.
"Число жалоб на навязывание услуг в потребительском кредитовании снизилось более чем на 30%", - говорится в релизе Банка России.
Также отмечается, что надзорные меры регулятора позволили сохранить тенденцию к снижению таких жалоб, и если в потребительском кредитовании их стало меньше на 31%, то при кредитовании приобретения автомобилей – на 65%.
ЦБ назвал сумму, которую банки вернули клиентам после жалоб в 2025 году
ФинансыБанкиРОССИЯ
 
 
Заголовок открываемого материала