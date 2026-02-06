https://1prime.ru/20260206/zhaloby-867239969.html
ЦБ рассказал о снижении числа жалоб на навязывание услуг в кредитовании
ЦБ рассказал о снижении числа жалоб на навязывание услуг в кредитовании - 06.02.2026, ПРАЙМ
ЦБ рассказал о снижении числа жалоб на навязывание услуг в кредитовании
Число жалоб граждан на навязывание услуг в потребительском кредитовании по итогам прошлого года снизилось более чем на 30%, сообщил Банк России. | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T11:40+0300
2026-02-06T11:40+0300
2026-02-06T12:22+0300
финансы
банки
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863643022_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1fbf77261040733f9dac87f60aa755bd.jpg
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Число жалоб граждан на навязывание услуг в потребительском кредитовании по итогам прошлого года снизилось более чем на 30%, сообщил Банк России. "Число жалоб на навязывание услуг в потребительском кредитовании снизилось более чем на 30%", - говорится в релизе Банка России.Также отмечается, что надзорные меры регулятора позволили сохранить тенденцию к снижению таких жалоб, и если в потребительском кредитовании их стало меньше на 31%, то при кредитовании приобретения автомобилей – на 65%.
https://1prime.ru/20260206/zhaloby-867240852.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863643022_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_d3bf08def04c0dbd06d1ca59a74ed141.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, россия
ЦБ рассказал о снижении числа жалоб на навязывание услуг в кредитовании
ЦБ: число жалоб на навязывание услуг в кредитовании снизилось более чем на 30% в 2025 году
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Число жалоб граждан на навязывание услуг в потребительском кредитовании по итогам прошлого года снизилось более чем на 30%, сообщил Банк России.
"Число жалоб на навязывание услуг в потребительском кредитовании снизилось более чем на 30%", - говорится в релизе
Банка России.
Также отмечается, что надзорные меры регулятора позволили сохранить тенденцию к снижению таких жалоб, и если в потребительском кредитовании их стало меньше на 31%, то при кредитовании приобретения автомобилей – на 65%.
ЦБ назвал сумму, которую банки вернули клиентам после жалоб в 2025 году