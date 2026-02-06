Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
06.02.2026
ЦБ сообщил о росте числа жалоб от потребителей финуслуг и инвесторов
ЦБ сообщил о росте числа жалоб от потребителей финуслуг и инвесторов - 06.02.2026, ПРАЙМ
ЦБ сообщил о росте числа жалоб от потребителей финуслуг и инвесторов
Число жалоб в ЦБ РФ от потребителей финансовых услуг и инвесторов в 2025 году выросло на 15,9%, до 391,7 тысячи, сообщает Банк России. | 06.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Число жалоб в ЦБ РФ от потребителей финансовых услуг и инвесторов в 2025 году выросло на 15,9%, до 391,7 тысячи, сообщает Банк России. "За 2025 год в Банк России на рассмотрение поступило 391,7 тысячи жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов, что на 15,9% больше, чем за 2024 год. Основными драйверами роста выступили кредитные организации, при этом в отношении субъектов страхового дела (ССД) количество жалоб существенно сократилось", - говорится в отчете регулятора.Чаще всего поступали жалобы на отказ в проведении операций, блокировку карт или доступа к онлайн-банкингу, реже – на расчет коэффициента бонус-малус и навязывание дополнительных услуг, сообщает ЦБ РФ.
Новости
11:43 06.02.2026 (обновлено: 12:21 06.02.2026)
 
ЦБ сообщил о росте числа жалоб от потребителей финуслуг и инвесторов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Число жалоб в ЦБ РФ от потребителей финансовых услуг и инвесторов в 2025 году выросло на 15,9%, до 391,7 тысячи, сообщает Банк России.
"За 2025 год в Банк России на рассмотрение поступило 391,7 тысячи жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов, что на 15,9% больше, чем за 2024 год. Основными драйверами роста выступили кредитные организации, при этом в отношении субъектов страхового дела (ССД) количество жалоб существенно сократилось", - говорится в отчете регулятора.
Чаще всего поступали жалобы на отказ в проведении операций, блокировку карт или доступа к онлайн-банкингу, реже – на расчет коэффициента бонус-малус и навязывание дополнительных услуг, сообщает ЦБ РФ.
ЦБ рассказал о снижении числа жалоб на навязывание услуг в кредитовании
