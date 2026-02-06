https://1prime.ru/20260206/zhaloby-867240098.html
ЦБ сообщил о росте числа жалоб от потребителей финуслуг и инвесторов
ЦБ сообщил о росте числа жалоб от потребителей финуслуг и инвесторов - 06.02.2026, ПРАЙМ
ЦБ сообщил о росте числа жалоб от потребителей финуслуг и инвесторов
Число жалоб в ЦБ РФ от потребителей финансовых услуг и инвесторов в 2025 году выросло на 15,9%, до 391,7 тысячи, сообщает Банк России. | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T11:43+0300
2026-02-06T11:43+0300
2026-02-06T12:21+0300
финансы
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860715631_0:132:3074:1861_1920x0_80_0_0_74194b119272f93a89e6855f099bce46.jpg
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Число жалоб в ЦБ РФ от потребителей финансовых услуг и инвесторов в 2025 году выросло на 15,9%, до 391,7 тысячи, сообщает Банк России. "За 2025 год в Банк России на рассмотрение поступило 391,7 тысячи жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов, что на 15,9% больше, чем за 2024 год. Основными драйверами роста выступили кредитные организации, при этом в отношении субъектов страхового дела (ССД) количество жалоб существенно сократилось", - говорится в отчете регулятора.Чаще всего поступали жалобы на отказ в проведении операций, блокировку карт или доступа к онлайн-банкингу, реже – на расчет коэффициента бонус-малус и навязывание дополнительных услуг, сообщает ЦБ РФ.
https://1prime.ru/20260206/zhaloby-867239969.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860715631_209:0:2865:1992_1920x0_80_0_0_6f61b01a9290fe987d715cbb84e44f41.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, рф
ЦБ сообщил о росте числа жалоб от потребителей финуслуг и инвесторов
Число жалоб в ЦБ от потребителей финуслуг и инвесторов выросло на 15% в 2025 году
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Число жалоб в ЦБ РФ от потребителей финансовых услуг и инвесторов в 2025 году выросло на 15,9%, до 391,7 тысячи, сообщает Банк России.
"За 2025 год в Банк России на рассмотрение поступило 391,7 тысячи жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов, что на 15,9% больше, чем за 2024 год. Основными драйверами роста выступили кредитные организации, при этом в отношении субъектов страхового дела (ССД) количество жалоб существенно сократилось", - говорится в отчете
регулятора.
Чаще всего поступали жалобы на отказ в проведении операций, блокировку карт или доступа к онлайн-банкингу, реже – на расчет коэффициента бонус-малус и навязывание дополнительных услуг, сообщает ЦБ РФ.
ЦБ рассказал о снижении числа жалоб на навязывание услуг в кредитовании