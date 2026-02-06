https://1prime.ru/20260206/zhaloby-867240098.html

ЦБ сообщил о росте числа жалоб от потребителей финуслуг и инвесторов

ЦБ сообщил о росте числа жалоб от потребителей финуслуг и инвесторов - 06.02.2026, ПРАЙМ

ЦБ сообщил о росте числа жалоб от потребителей финуслуг и инвесторов

Число жалоб в ЦБ РФ от потребителей финансовых услуг и инвесторов в 2025 году выросло на 15,9%, до 391,7 тысячи, сообщает Банк России. | 06.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-06T11:43+0300

2026-02-06T11:43+0300

2026-02-06T12:21+0300

финансы

россия

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860715631_0:132:3074:1861_1920x0_80_0_0_74194b119272f93a89e6855f099bce46.jpg

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Число жалоб в ЦБ РФ от потребителей финансовых услуг и инвесторов в 2025 году выросло на 15,9%, до 391,7 тысячи, сообщает Банк России. "За 2025 год в Банк России на рассмотрение поступило 391,7 тысячи жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов, что на 15,9% больше, чем за 2024 год. Основными драйверами роста выступили кредитные организации, при этом в отношении субъектов страхового дела (ССД) количество жалоб существенно сократилось", - говорится в отчете регулятора.Чаще всего поступали жалобы на отказ в проведении операций, блокировку карт или доступа к онлайн-банкингу, реже – на расчет коэффициента бонус-малус и навязывание дополнительных услуг, сообщает ЦБ РФ.

https://1prime.ru/20260206/zhaloby-867239969.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф