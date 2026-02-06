https://1prime.ru/20260206/zhaloby-867240852.html

ЦБ назвал сумму, которую банки вернули клиентам после жалоб в 2025 году

ЦБ назвал сумму, которую банки вернули клиентам после жалоб в 2025 году

экономика

финансы

банки

россия

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Кредитные организации в России по итогам поведенческого надзора за прошлый год вернули или аннулировали задолженность на сумму 605,2 миллион рублей, сообщается в отчете Банка России. "Кредитные организации: возвращено денежных средств или аннулировано задолженности на сумму 605,2 миллиона рублей", - говорится там. Также, согласно отчету, в рамках поведенческого надзора кредитные организации скорректировали 4 тысячи договоров. Более того, субъекты страхового дела вернули денежные средства на сумму 86,3 миллиона рублей, микрофинансовые организации (МФО), ломбарды и кредитные потребительские кооперативы вернули или аннулировали задолженность на 130,2 миллиона. А участники корпоративных отношений, профучастники, субъекты коллективных инвестиций вернули денежные средства на сумму 14,2 миллиона рублей.

финансы, банки, россия