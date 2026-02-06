Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ назвал сумму, которую банки вернули клиентам после жалоб в 2025 году - 06.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260206/zhaloby-867240852.html
ЦБ назвал сумму, которую банки вернули клиентам после жалоб в 2025 году
ЦБ назвал сумму, которую банки вернули клиентам после жалоб в 2025 году - 06.02.2026, ПРАЙМ
ЦБ назвал сумму, которую банки вернули клиентам после жалоб в 2025 году
Кредитные организации в России по итогам поведенческого надзора за прошлый год вернули или аннулировали задолженность на сумму 605,2 миллион рублей, сообщается... | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T12:10+0300
2026-02-06T12:10+0300
экономика
финансы
банки
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861769111_0:180:3456:2124_1920x0_80_0_0_79a6e8130845462b868c4926d87690e6.jpg
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Кредитные организации в России по итогам поведенческого надзора за прошлый год вернули или аннулировали задолженность на сумму 605,2 миллион рублей, сообщается в отчете Банка России. "Кредитные организации: возвращено денежных средств или аннулировано задолженности на сумму 605,2 миллиона рублей", - говорится там. Также, согласно отчету, в рамках поведенческого надзора кредитные организации скорректировали 4 тысячи договоров. Более того, субъекты страхового дела вернули денежные средства на сумму 86,3 миллиона рублей, микрофинансовые организации (МФО), ломбарды и кредитные потребительские кооперативы вернули или аннулировали задолженность на 130,2 миллиона. А участники корпоративных отношений, профучастники, субъекты коллективных инвестиций вернули денежные средства на сумму 14,2 миллиона рублей.
https://1prime.ru/20260206/zhaloby-867240098.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861769111_192:0:3264:2304_1920x0_80_0_0_2f54dc20a77a039d1f62416ff5cb7c20.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ
12:10 06.02.2026
 
ЦБ назвал сумму, которую банки вернули клиентам после жалоб в 2025 году

ЦБ: кредитные организации в 2025 г вернули или аннулировали долги на 605,2 млн руб

© РИА Новости . Руслан КривобокЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Кредитные организации в России по итогам поведенческого надзора за прошлый год вернули или аннулировали задолженность на сумму 605,2 миллион рублей, сообщается в отчете Банка России.
"Кредитные организации: возвращено денежных средств или аннулировано задолженности на сумму 605,2 миллиона рублей", - говорится там.
Также, согласно отчету, в рамках поведенческого надзора кредитные организации скорректировали 4 тысячи договоров.
Более того, субъекты страхового дела вернули денежные средства на сумму 86,3 миллиона рублей, микрофинансовые организации (МФО), ломбарды и кредитные потребительские кооперативы вернули или аннулировали задолженность на 130,2 миллиона. А участники корпоративных отношений, профучастники, субъекты коллективных инвестиций вернули денежные средства на сумму 14,2 миллиона рублей.
Центральный банк России - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
ЦБ сообщил о росте числа жалоб от потребителей финуслуг и инвесторов
11:43
 
ЭкономикаФинансыБанкиРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала