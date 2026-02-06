В России выросло число жалоб на банки

https://1prime.ru/20260206/zhaloby-867243026.html
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Общее количество жалоб на банки в России в 2025 году увеличилось на 14,7% по сравнению с предыдущим годом - до 235,2 тысяч, а на микрофинансовые организации - на 13,3%, при этом почти в два раза меньше обращений поступило на работу страховых компаний, снизилось и количество претензий к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, сообщил регулятор. "В 2025 году количество жалоб, поступивших в отношении кредитных организаций, выросло на 14,7% по сравнению с 2024 годом и составило 235,2 тысячи", - говорится в сообщении ЦБ. Регулятор объясняет рост количества жалоб усилением мер по противодействию финансовому мошенничеству. "Люди стали чаще жаловаться на ограничения в переводах и операциях по картам. В то же время именно эти меры способствовали снижению на 30% количества обращений по поводу кибермошенничества и на 29% – по поводу ситуаций, когда люди под давлением мошенников добровольно передают им деньги или конфиденциальную информацию", - уточняется в релизе. "Проблема в том, что банки зачастую не объясняли клиентам, в чем причина ограничений, и что делать, чтобы их снять. Поэтому в августе мы обратили на это внимание кредитных организаций, направили им рекомендации. Наш мониторинг подтверждает, что большинство банков им следуют", – отметил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. По его словам, каждый человек, если он вдруг столкнется с такой проблемой, должен однозначно понимать не только причины произошедшего, но и необходимые действия для решения проблемы. Регулятор также отмечает, что почти в два раза меньше обращений поступило на работу страховых компаний - 20,3 тысячи. "Сохранилась тенденция к снижению жалоб по поводу ОСАГО – их было почти втрое меньше, чем в 2024 году. Кроме того, сократилось количество претензий на страхование от несчастных случаев и болезней и на страхование жизни", - уточняется в релизе. Там также отмечается, что на микрофинансовые организации граждане жаловались на 13,3% чаще, в том числе из-за проблем с получением кредитных каникул, а общее число жалоб на МФО по итогам года составило 39,8 тысячи. "После применения надзорных мер Банка России ряд организаций – нарушителей прекратили незаконное начисление процентов, необоснованные отказы в предоставлении каникул и другие недобросовестные практики. Почти на 30% уменьшились обращения по поводу навязывания дополнительных услуг", - добавляет регулятор. Претензий к профессиональным участникам рынка ценных бумаг стало меньше на 24%, что во многом связано с сокращением числа "санкционных" жалоб – в 2,9 раза, говорится в релизе. "Аналогичную динамику демонстрируют жалобы по вопросам управления ПИФ – их число снизилось примерно на 25%", - заключил регулятор.
