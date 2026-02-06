Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золотые резервы России впервые превысили $400 млрд - 06.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260206/zoloto-867252899.html
Золотые резервы России впервые превысили $400 млрд
Золотые резервы России впервые превысили $400 млрд - 06.02.2026, ПРАЙМ
Золотые резервы России впервые превысили $400 млрд
Объем золотых резервов России по итогам января составили 402,7 миллиарда долларов, при этом их доля в международных резервах достигла максимальных с января 1995 | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T16:56+0300
2026-02-06T16:56+0300
финансы
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Объем золотых резервов России по итогам января составили 402,7 миллиарда долларов, при этом их доля в международных резервах достигла максимальных с января 1995 года 48,3%, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. Ранее в пятницу регулятор сообщил, что международные резервы России на утро 1 февраля выросли до 833,6 миллиарда долларов с 754,9 миллиарда на 1 января. Вложения России в золото в середине зимы увеличились на 23,3% и составили рекордные в современной истории 402,7 миллиарда долларов. Доля золота в российских активах в результате увеличилась до 48,3% с 43,3% месяцем ранее. Это наибольший уровень с января 1995 года, когда удельный вес этого драгметалла составлял 54,8%, хотя его стоимость тогда была всего 4,6 миллиарда долларов. Максимальная доля золота в резервах наблюдалась на 1 января 1993 года - на уровне 56,9%, а минимальная - в июне 2007 года, лишь 2,1%.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_8781c0ce32920ccac8a2deef27036aec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия
Финансы, РОССИЯ
16:56 06.02.2026
 
Золотые резервы России впервые превысили $400 млрд

Золотые резервы России по итогам января составили $402,7 миллиарда

© Unsplah/Jingming PanЗолотые слитки
Золотые слитки
Золотые слитки. Архивное фото
© Unsplah/Jingming Pan
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Объем золотых резервов России по итогам января составили 402,7 миллиарда долларов, при этом их доля в международных резервах достигла максимальных с января 1995 года 48,3%, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ.
Ранее в пятницу регулятор сообщил, что международные резервы России на утро 1 февраля выросли до 833,6 миллиарда долларов с 754,9 миллиарда на 1 января.
Вложения России в золото в середине зимы увеличились на 23,3% и составили рекордные в современной истории 402,7 миллиарда долларов.
Доля золота в российских активах в результате увеличилась до 48,3% с 43,3% месяцем ранее. Это наибольший уровень с января 1995 года, когда удельный вес этого драгметалла составлял 54,8%, хотя его стоимость тогда была всего 4,6 миллиарда долларов. Максимальная доля золота в резервах наблюдалась на 1 января 1993 года - на уровне 56,9%, а минимальная - в июне 2007 года, лишь 2,1%.
 
ФинансыРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала