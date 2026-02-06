https://1prime.ru/20260206/zoloto-867252899.html

Золотые резервы России впервые превысили $400 млрд

финансы

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Объем золотых резервов России по итогам января составили 402,7 миллиарда долларов, при этом их доля в международных резервах достигла максимальных с января 1995 года 48,3%, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. Ранее в пятницу регулятор сообщил, что международные резервы России на утро 1 февраля выросли до 833,6 миллиарда долларов с 754,9 миллиарда на 1 января. Вложения России в золото в середине зимы увеличились на 23,3% и составили рекордные в современной истории 402,7 миллиарда долларов. Доля золота в российских активах в результате увеличилась до 48,3% с 43,3% месяцем ранее. Это наибольший уровень с января 1995 года, когда удельный вес этого драгметалла составлял 54,8%, хотя его стоимость тогда была всего 4,6 миллиарда долларов. Максимальная доля золота в резервах наблюдалась на 1 января 1993 года - на уровне 56,9%, а минимальная - в июне 2007 года, лишь 2,1%.

2026

