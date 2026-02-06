https://1prime.ru/20260206/zoloto-867260030.html
Золото дорожает на геополитической неопределённости
2026-02-06T23:49+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота в пятницу вечером растёт на фоне геополитической неопределённости в отношении переговоров США и Ирана, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 20.03 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 88,40 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,81%, до 4 977,90 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дешевел на 0,21% - до 76,555 доллара за унцию, следует из данных торгов. Аналитики обратили внимание на рост спроса на золото на фоне переговоров США и Ирана в Омане. Драгоценный металл традиционно считается безопасным активом, в связи с этим напряженность в мировой политике положительно сказывается на его цене. "Я вижу некоторое увеличение инвестиций в активы-убежища, но следует помнить, что после распродажи в прошлую пятницу сохраняется некоторая осторожность... у нас все еще есть опасения по поводу напряженности в отношениях между Ираном и США", - сказал агентству Рейтер старший аналитик рынка в брокерской компании OANDA Кельвин Вонг (Kelvin Wong). В пятницу в оманской столице Маскат прошли переговоры между делегациями США и Ирана, чтобы решить между сторонами разногласия по иранской ядерной программе. Встреча сторон состоялась впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года (Иран и США к тому моменту провели пять раундов консультаций).
