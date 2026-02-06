Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото дорожает на геополитической неопределённости - 06.02.2026, ПРАЙМ
Золото дорожает на геополитической неопределённости
2026-02-06T23:49+0300
2026-02-06T23:49+0300
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота в пятницу вечером растёт на фоне геополитической неопределённости в отношении переговоров США и Ирана, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 20.03 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 88,40 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,81%, до 4 977,90 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дешевел на 0,21% - до 76,555 доллара за унцию, следует из данных торгов. Аналитики обратили внимание на рост спроса на золото на фоне переговоров США и Ирана в Омане. Драгоценный металл традиционно считается безопасным активом, в связи с этим напряженность в мировой политике положительно сказывается на его цене. "Я вижу некоторое увеличение инвестиций в активы-убежища, но следует помнить, что после распродажи в прошлую пятницу сохраняется некоторая осторожность... у нас все еще есть опасения по поводу напряженности в отношениях между Ираном и США", - сказал агентству Рейтер старший аналитик рынка в брокерской компании OANDA Кельвин Вонг (Kelvin Wong). В пятницу в оманской столице Маскат прошли переговоры между делегациями США и Ирана, чтобы решить между сторонами разногласия по иранской ядерной программе. Встреча сторон состоялась впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года (Иран и США к тому моменту провели пять раундов консультаций).
23:49 06.02.2026
 
Золото дорожает на геополитической неопределённости

Золото дорожает на фоне геополитической неопределенности из-за переговоров США и Ирана

© Unsplah/Jingming PanЗолотые слитки
Золотые слитки
Золотые слитки. Архивное фото
© Unsplah/Jingming Pan
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота в пятницу вечером растёт на фоне геополитической неопределённости в отношении переговоров США и Ирана, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 20.03 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 88,40 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,81%, до 4 977,90 доллара за тройскую унцию.
Мартовский фьючерс на серебро в то же время дешевел на 0,21% - до 76,555 доллара за унцию, следует из данных торгов.
Аналитики обратили внимание на рост спроса на золото на фоне переговоров США и Ирана в Омане. Драгоценный металл традиционно считается безопасным активом, в связи с этим напряженность в мировой политике положительно сказывается на его цене.
"Я вижу некоторое увеличение инвестиций в активы-убежища, но следует помнить, что после распродажи в прошлую пятницу сохраняется некоторая осторожность... у нас все еще есть опасения по поводу напряженности в отношениях между Ираном и США", - сказал агентству Рейтер старший аналитик рынка в брокерской компании OANDA Кельвин Вонг (Kelvin Wong).
В пятницу в оманской столице Маскат прошли переговоры между делегациями США и Ирана, чтобы решить между сторонами разногласия по иранской ядерной программе.
Встреча сторон состоялась впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года (Иран и США к тому моменту провели пять раундов консультаций).
 
