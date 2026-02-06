Назван способ отвадить назойливых “обзвонщиков” с рекламой

https://1prime.ru/20260206/zvonki-867211603.html

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. С сентября прошлого года в России действует закон о запрете спам-звонков без согласия клиентов, но иногда они все же прорываются. Как избавиться от несанкционированного обзвона, рассказал агентству “Прайм” Филипп Терехин, старший партнер, генеральный директор ЮФ "Ляпунов, Терехин и партнеры".Он напомнил, что теперь у граждан не просто есть право на отказ от "спам-звонков" - совершать их можно лишь если у звонящего есть явное согласие абонента. При этом оператор должен маркировать звонки от бизнеса, а при признании их подозрительными, на экране должно появиться предупреждение "спам-звонок" или "возможно, мошенники”. Нельзя использовать для уведомлений иностранные мессенджеры.“Кроме того, существенно выросли штрафы за несогласованные спам-звонки и рассылки. Для физлиц штраф теперь составляет 10-20 тысяч рублей, для ИП - от 20 до 100 тысяч, для юрлиц может достигать миллиона рублей”, - указал он.Согласие абонента на совершение спам-звонков можно получить в письменном виде оффлайн, в электронной форме, при заполнении специальной формы подписки и в устном телефонном разговоре. При этом оно должно содержать наименование лица, которому дается согласие, его срок и способы отзыва.“Все это бьет по практике холодных обзвонов, активно используемых застройщиками и риелторами для привлечения клиентов. Маркировка звонков приводит к прямому игнорированию вызовов абонентами. Запрет использования иностранных мессенджеров потребует перехода на отечественные аналоги”, - рассуждает Филипп Терехин.Если все-таки абонент получил несанкционированный звонок, он может обратиться:

