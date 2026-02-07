Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэроэкспресс" назвал самую популярную еду у пассажиров - 07.02.2026
"Аэроэкспресс" назвал самую популярную еду у пассажиров
"Аэроэкспресс" назвал самую популярную еду у пассажиров - 07.02.2026, ПРАЙМ
"Аэроэкспресс" назвал самую популярную еду у пассажиров
Пассажиры столичных аэроэкспрессов, курсирующих в аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово", в прошлом году отдавали предпочтение сэндвич-роллу "Цезарь", выбирая... | 07.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-07T18:10+0300
2026-02-07T18:10+0300
бизнес
россия
москва
аэроэкспресс
https://cdnn.1prime.ru/img/84197/86/841978670_0:97:1181:761_1920x0_80_0_0_133417c709fcf27cdcc24456fc6ac2ba.jpg
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Пассажиры столичных аэроэкспрессов, курсирующих в аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово", в прошлом году отдавали предпочтение сэндвич-роллу "Цезарь", выбирая его на 30% чаще остальных закусок, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы компании "Аэроэкспресс" Вера Агафонова. "Чаще всего в пути наши пассажиры покупают кофе, чай и бутилированную воду. Если говорить о закусках, наиболее востребованными позициями в прошлом году стали наборы сэндвич роллов "Цезарь", бутерброды на слоеном хлебе с курицей, бужениной, ветчиной с различными соусами, сыром и зеленью, а также мясные и куриные сэндвичи с соусами барбекю и песто. Сэндвич роллы "Цезарь" пассажиры выбирали на 30% чаще, чем остальные закуски", - сообщила Агафонова. По её словам, пассажирам бизнес-класса сотрудники компании выдают бесплатный набор снеков, в который входят сок, орешки и сладости. Также на стойке самообслуживания в таких вагонах без оплаты доступны вода, чай, кофе, сливки и сахар. Агафонова добавила, что в конце прошлого года компания обновила ассортимент закусок в своих поездах и в 2026 году продолжит эту работу, в том числе по расширению перечня еды для детей. "Масштабное обновление ассортимента произошло в конце 2025 года, а в январе мы добавили в меню десерты с белковым кремом и муссами. Над ассортиментом закусок и напитков работаем постоянно: следим за товарами, которые не пользуются спросом и выводим их из меню, а взамен добавляем новые. В 2026 году мы продолжим эту работу", - рассказала руководитель пресс-службы. "Аэроэкспресс" основан в 2005 году. Компания перевозит пассажиров на поездах и автобусах между Москвой и аэропортами "Домодедово" и "Шереметьево". "Аэроэкспресс" эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и семь одноэтажных составов.
бизнес, россия, москва, аэроэкспресс
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Аэроэкспресс
18:10 07.02.2026
 
"Аэроэкспресс" назвал самую популярную еду у пассажиров

Агафонова: пассажиры аэроэкспрессов чаще всего выбирали сэндвич-ролл "Цезарь" в 2025 году

Поезда "Аэроэкспресса"
Поезда Аэроэкспресса
Поезда "Аэроэкспресса". Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Пассажиры столичных аэроэкспрессов, курсирующих в аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово", в прошлом году отдавали предпочтение сэндвич-роллу "Цезарь", выбирая его на 30% чаще остальных закусок, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы компании "Аэроэкспресс" Вера Агафонова.
"Чаще всего в пути наши пассажиры покупают кофе, чай и бутилированную воду. Если говорить о закусках, наиболее востребованными позициями в прошлом году стали наборы сэндвич роллов "Цезарь", бутерброды на слоеном хлебе с курицей, бужениной, ветчиной с различными соусами, сыром и зеленью, а также мясные и куриные сэндвичи с соусами барбекю и песто. Сэндвич роллы "Цезарь" пассажиры выбирали на 30% чаще, чем остальные закуски", - сообщила Агафонова.
По её словам, пассажирам бизнес-класса сотрудники компании выдают бесплатный набор снеков, в который входят сок, орешки и сладости. Также на стойке самообслуживания в таких вагонах без оплаты доступны вода, чай, кофе, сливки и сахар.
Агафонова добавила, что в конце прошлого года компания обновила ассортимент закусок в своих поездах и в 2026 году продолжит эту работу, в том числе по расширению перечня еды для детей.
"Масштабное обновление ассортимента произошло в конце 2025 года, а в январе мы добавили в меню десерты с белковым кремом и муссами. Над ассортиментом закусок и напитков работаем постоянно: следим за товарами, которые не пользуются спросом и выводим их из меню, а взамен добавляем новые. В 2026 году мы продолжим эту работу", - рассказала руководитель пресс-службы.
"Аэроэкспресс" основан в 2005 году. Компания перевозит пассажиров на поездах и автобусах между Москвой и аэропортами "Домодедово" и "Шереметьево". "Аэроэкспресс" эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и семь одноэтажных составов.
Заголовок открываемого материала