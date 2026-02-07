https://1prime.ru/20260207/aeroekspress-867275725.html

"Аэроэкспресс" назвал самую популярную еду у пассажиров

"Аэроэкспресс" назвал самую популярную еду у пассажиров - 07.02.2026, ПРАЙМ

"Аэроэкспресс" назвал самую популярную еду у пассажиров

Пассажиры столичных аэроэкспрессов, курсирующих в аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово", в прошлом году отдавали предпочтение сэндвич-роллу "Цезарь", выбирая... | 07.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-07T18:10+0300

2026-02-07T18:10+0300

2026-02-07T18:10+0300

бизнес

россия

москва

аэроэкспресс

https://cdnn.1prime.ru/img/84197/86/841978670_0:97:1181:761_1920x0_80_0_0_133417c709fcf27cdcc24456fc6ac2ba.jpg

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Пассажиры столичных аэроэкспрессов, курсирующих в аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово", в прошлом году отдавали предпочтение сэндвич-роллу "Цезарь", выбирая его на 30% чаще остальных закусок, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы компании "Аэроэкспресс" Вера Агафонова. "Чаще всего в пути наши пассажиры покупают кофе, чай и бутилированную воду. Если говорить о закусках, наиболее востребованными позициями в прошлом году стали наборы сэндвич роллов "Цезарь", бутерброды на слоеном хлебе с курицей, бужениной, ветчиной с различными соусами, сыром и зеленью, а также мясные и куриные сэндвичи с соусами барбекю и песто. Сэндвич роллы "Цезарь" пассажиры выбирали на 30% чаще, чем остальные закуски", - сообщила Агафонова. По её словам, пассажирам бизнес-класса сотрудники компании выдают бесплатный набор снеков, в который входят сок, орешки и сладости. Также на стойке самообслуживания в таких вагонах без оплаты доступны вода, чай, кофе, сливки и сахар. Агафонова добавила, что в конце прошлого года компания обновила ассортимент закусок в своих поездах и в 2026 году продолжит эту работу, в том числе по расширению перечня еды для детей. "Масштабное обновление ассортимента произошло в конце 2025 года, а в январе мы добавили в меню десерты с белковым кремом и муссами. Над ассортиментом закусок и напитков работаем постоянно: следим за товарами, которые не пользуются спросом и выводим их из меню, а взамен добавляем новые. В 2026 году мы продолжим эту работу", - рассказала руководитель пресс-службы. "Аэроэкспресс" основан в 2005 году. Компания перевозит пассажиров на поездах и автобусах между Москвой и аэропортами "Домодедово" и "Шереметьево". "Аэроэкспресс" эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и семь одноэтажных составов.

https://1prime.ru/20251120/aeroekspress-864733422.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, аэроэкспресс