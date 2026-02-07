https://1prime.ru/20260207/akkuyu-867268223.html

Дипломат рассказал о ходе строительства первого реактора АЭС "Аккую"

Дипломат рассказал о ходе строительства первого реактора АЭС "Аккую" - 07.02.2026, ПРАЙМ

Дипломат рассказал о ходе строительства первого реактора АЭС "Аккую"

Временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов в интервью РИА Новости в преддверии Дня дипломата сообщил, что строительство первого реактора АЭС... | 07.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-07T09:27+0300

2026-02-07T09:27+0300

2026-02-07T09:27+0300

энергетика

россия

турция

рф

алексей лихачев

аэс "аккую"

росатом

атомная энергетика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/859997184_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_8b6ff1c1114c81e4945f892d68126c15.jpg

АНКАРА, 7 фев – ПРАЙМ. Временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов в интервью РИА Новости в преддверии Дня дипломата сообщил, что строительство первого реактора АЭС "Аккую" находится в высокой степени готовности. Работы перед пуском первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции вышли на финишную прямую, заявил 19 января генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Степень готовности первого энергоблока АЭС "Аккую" составляет 99%, сообщал министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар. "Сооружение АЭС "Аккую" ведется в соответствии с графиком. Как уже отмечалось и российскими, и турецкими официальными лицами, первый реактор находится в высокой степени готовности", - заявил дипломат. Турция интенсивно работает над вводом в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" в 2026 году. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").

https://1prime.ru/20250928/akkuyu-862919407.html

турция

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, турция, рф, алексей лихачев, аэс "аккую", росатом, атомная энергетика