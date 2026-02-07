Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дипломат рассказал о ходе строительства первого реактора АЭС "Аккую" - 07.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260207/akkuyu-867268223.html
Дипломат рассказал о ходе строительства первого реактора АЭС "Аккую"
Дипломат рассказал о ходе строительства первого реактора АЭС "Аккую" - 07.02.2026, ПРАЙМ
Дипломат рассказал о ходе строительства первого реактора АЭС "Аккую"
Временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов в интервью РИА Новости в преддверии Дня дипломата сообщил, что строительство первого реактора АЭС... | 07.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-07T09:27+0300
2026-02-07T09:27+0300
энергетика
россия
турция
рф
алексей лихачев
аэс "аккую"
росатом
атомная энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/859997184_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_8b6ff1c1114c81e4945f892d68126c15.jpg
АНКАРА, 7 фев – ПРАЙМ. Временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов в интервью РИА Новости в преддверии Дня дипломата сообщил, что строительство первого реактора АЭС "Аккую" находится в высокой степени готовности. Работы перед пуском первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции вышли на финишную прямую, заявил 19 января генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Степень готовности первого энергоблока АЭС "Аккую" составляет 99%, сообщал министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар. "Сооружение АЭС "Аккую" ведется в соответствии с графиком. Как уже отмечалось и российскими, и турецкими официальными лицами, первый реактор находится в высокой степени готовности", - заявил дипломат. Турция интенсивно работает над вводом в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" в 2026 году. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
https://1prime.ru/20250928/akkuyu-862919407.html
турция
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/859997184_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b71c718a34ce2d895f80166049cdae4a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, турция, рф, алексей лихачев, аэс "аккую", росатом, атомная энергетика
Энергетика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, РФ, Алексей Лихачев, АЭС "Аккую", Росатом, атомная энергетика
09:27 07.02.2026
 
Дипломат рассказал о ходе строительства первого реактора АЭС "Аккую"

Дипломат Иванов: первый реактор АЭС "Аккую" находится в высокой степени готовности

© РИА Новости . Елена ПалажченкоУказатель на место строительства АЭС "Аккую" в Турции
Указатель на место строительства АЭС Аккую в Турции - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Указатель на место строительства АЭС "Аккую" в Турции. Архивное фото
© РИА Новости . Елена Палажченко
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
АНКАРА, 7 фев – ПРАЙМ. Временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов в интервью РИА Новости в преддверии Дня дипломата сообщил, что строительство первого реактора АЭС "Аккую" находится в высокой степени готовности.
Работы перед пуском первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции вышли на финишную прямую, заявил 19 января генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Степень готовности первого энергоблока АЭС "Аккую" составляет 99%, сообщал министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.
"Сооружение АЭС "Аккую" ведется в соответствии с графиком. Как уже отмечалось и российскими, и турецкими официальными лицами, первый реактор находится в высокой степени готовности", - заявил дипломат.
Турция интенсивно работает над вводом в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" в 2026 году. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
Указател на место строительства АЭС Аккую по российскому проекту на юге Турции - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2025
Турция сможет применять опыт АЭС "Аккую" в новых проектах, считает Комаров
28 сентября 2025, 22:50
 
ЭнергетикаРОССИЯТУРЦИЯРФАлексей ЛихачевАЭС "Аккую"Росатоматомная энергетика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала