https://1prime.ru/20260207/akkuyu-867268223.html
Дипломат рассказал о ходе строительства первого реактора АЭС "Аккую"
Дипломат рассказал о ходе строительства первого реактора АЭС "Аккую" - 07.02.2026, ПРАЙМ
Дипломат рассказал о ходе строительства первого реактора АЭС "Аккую"
Временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов в интервью РИА Новости в преддверии Дня дипломата сообщил, что строительство первого реактора АЭС... | 07.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-07T09:27+0300
2026-02-07T09:27+0300
2026-02-07T09:27+0300
энергетика
россия
турция
рф
алексей лихачев
аэс "аккую"
росатом
атомная энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/859997184_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_8b6ff1c1114c81e4945f892d68126c15.jpg
АНКАРА, 7 фев – ПРАЙМ. Временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов в интервью РИА Новости в преддверии Дня дипломата сообщил, что строительство первого реактора АЭС "Аккую" находится в высокой степени готовности. Работы перед пуском первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции вышли на финишную прямую, заявил 19 января генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Степень готовности первого энергоблока АЭС "Аккую" составляет 99%, сообщал министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар. "Сооружение АЭС "Аккую" ведется в соответствии с графиком. Как уже отмечалось и российскими, и турецкими официальными лицами, первый реактор находится в высокой степени готовности", - заявил дипломат. Турция интенсивно работает над вводом в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" в 2026 году. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
https://1prime.ru/20250928/akkuyu-862919407.html
турция
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/859997184_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b71c718a34ce2d895f80166049cdae4a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, рф, алексей лихачев, аэс "аккую", росатом, атомная энергетика
Энергетика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, РФ, Алексей Лихачев, АЭС "Аккую", Росатом, атомная энергетика
Дипломат рассказал о ходе строительства первого реактора АЭС "Аккую"
Дипломат Иванов: первый реактор АЭС "Аккую" находится в высокой степени готовности