Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алжир начал процесс расторжения соглашения с ОАЭ по авиасообщению - 07.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260207/alzhir-867277837.html
Алжир начал процесс расторжения соглашения с ОАЭ по авиасообщению
Алжир начал процесс расторжения соглашения с ОАЭ по авиасообщению - 07.02.2026, ПРАЙМ
Алжир начал процесс расторжения соглашения с ОАЭ по авиасообщению
Алжир начал процесс расторжения соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами об оказании связанных с воздушным сообщением услуг, сообщило Алжирское агентство... | 07.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-07T20:11+0300
2026-02-07T20:11+0300
бизнес
алжир
оаэ
абу-даби
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850059387_0:324:3063:2047_1920x0_80_0_0_2b66525edb73013b1253a41657e0524d.jpg
ДОХА, 7 фев - ПРАЙМ. Алжир начал процесс расторжения соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами об оказании связанных с воздушным сообщением услуг, сообщило Алжирское агентство новостей. По его информации, Алжир инициировал необходимые процедуры для "расторжения соглашения об оказании связанных с воздушным сообщением услуг между Народной Демократической Республикой Алжир и Объединенными Арабскими Эмиратами, подписанного в Абу-Даби 13 мая 2013 года и ратифицированного президентским указом 30 декабря 2014 года". Алжир уведомил ОАЭ о расторжении соглашения по дипломатическим каналам одновременно с уведомлением генерального секретаря Международной организации гражданской авиации (ИКАО) для проведения необходимых процедур в этой организации. Агентство не указало причину разрыва соглашения, однако местные аналитики указывают, что это может быть связано с охлаждением отношений между двумя странами на всех уровнях из-за связей ОАЭ с Израилем.
https://1prime.ru/20260207/zapravka-867276276.html
алжир
оаэ
абу-даби
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850059387_334:0:3063:2047_1920x0_80_0_0_4d02c22586691ac0ea3f6044554a11a6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, алжир, оаэ, абу-даби
Бизнес, АЛЖИР, ОАЭ, Абу-Даби
20:11 07.02.2026
 
Алжир начал процесс расторжения соглашения с ОАЭ по авиасообщению

Алжир начал процесс расторжения соглашения с ОАЭ об услугах по воздушному сообщению

© Фото : Unsplash/Marta WeronikaСамолет в небе
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Самолет в небе. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Marta Weronika
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ДОХА, 7 фев - ПРАЙМ. Алжир начал процесс расторжения соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами об оказании связанных с воздушным сообщением услуг, сообщило Алжирское агентство новостей.
По его информации, Алжир инициировал необходимые процедуры для "расторжения соглашения об оказании связанных с воздушным сообщением услуг между Народной Демократической Республикой Алжир и Объединенными Арабскими Эмиратами, подписанного в Абу-Даби 13 мая 2013 года и ратифицированного президентским указом 30 декабря 2014 года". Алжир уведомил ОАЭ о расторжении соглашения по дипломатическим каналам одновременно с уведомлением генерального секретаря Международной организации гражданской авиации (ИКАО) для проведения необходимых процедур в этой организации.
Агентство не указало причину разрыва соглашения, однако местные аналитики указывают, что это может быть связано с охлаждением отношений между двумя странами на всех уровнях из-за связей ОАЭ с Израилем.
Самолет Airbus-320 - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
АТОР рассказала о заправке российских самолетов на Кубе
18:58
 
БизнесАЛЖИРОАЭАбу-Даби
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала