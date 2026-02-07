https://1prime.ru/20260207/alzhir-867277837.html
Алжир начал процесс расторжения соглашения с ОАЭ по авиасообщению
Алжир начал процесс расторжения соглашения с ОАЭ по авиасообщению
бизнес
алжир
оаэ
абу-даби
ДОХА, 7 фев - ПРАЙМ. Алжир начал процесс расторжения соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами об оказании связанных с воздушным сообщением услуг, сообщило Алжирское агентство новостей. По его информации, Алжир инициировал необходимые процедуры для "расторжения соглашения об оказании связанных с воздушным сообщением услуг между Народной Демократической Республикой Алжир и Объединенными Арабскими Эмиратами, подписанного в Абу-Даби 13 мая 2013 года и ратифицированного президентским указом 30 декабря 2014 года". Алжир уведомил ОАЭ о расторжении соглашения по дипломатическим каналам одновременно с уведомлением генерального секретаря Международной организации гражданской авиации (ИКАО) для проведения необходимых процедур в этой организации. Агентство не указало причину разрыва соглашения, однако местные аналитики указывают, что это может быть связано с охлаждением отношений между двумя странами на всех уровнях из-за связей ОАЭ с Израилем.
