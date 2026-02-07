https://1prime.ru/20260207/antonov-867262485.html

Олег Константинович Антонов. Биографическая справка

Олег Константинович Антонов. Биографическая справка - 07.02.2026, ПРАЙМ

Олег Константинович Антонов. Биографическая справка

Сто двадцать лет назад родился выдающийся советский авиаконструктор Олег Антонов (1906-1984). | 07.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-07T01:27+0300

2026-02-07T01:27+0300

2026-02-07T01:27+0300

бизнес

общество

москва

киев

новосибирск

пао "яковлев"

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867262485.jpg?1770416821

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Сто двадцать лет назад родился выдающийся советский авиаконструктор Олег Антонов (1906-1984). Ниже приводится биографическая справка. Выдающийся советский авиаконструктор, "отец" транспортной авиации Олег Константинович Антонов родился 7 февраля (25 января по старому стилю) 1906 года в селе Троица Подольского уезда Московской губернии (ныне в составе Троицкого административного округа Москвы). Его отец, Константин Константинович Антонов, происходил из дворянской семьи и был известным инженером-строителем. В 1912 году семья переехала из Московской губернии в Саратов. В детские годы на Олега произвела большое впечатление история перелета французского изобретателя, авиатора Луи Блерио через пролив Ла-Манш, и уже тогда он решил стать летчиком. Антонов начал собирать все, что касалось авиации: литературу, фотографии, рисунки, модели. Вместе с друзьями-сверстниками он создал "Клуб любителей авиации" и начал выпускать рукописный авиационный журнал, в котором он был и главным редактором, и журналистом, а также художником и издателем. Окончив школу, Антонов мечтал поступить в летную школу, но в силу молодости его туда не взяли. В итоге он поступил в Саратовский государственный университет на путейское отделение, но через некоторое время факультет ликвидировали в ходе реорганизации университета. С 1923 года Антонов был ответственным секретарем планерной секции при Саратовском губернском отделе Общества друзей Воздушного флота. Сконструировал и построил учебные планеры ОКА-1 "Голубь" и ОКА-2. В 1924 году Антонов вместе с ОКА-1 "Голубь" участвовал во втором слете планеристов в Коктебеле (Крым). В 1925 году Олега Антонова рекомендовали для поступления в Ленинградский политехнический институт. Он был зачислен студентом корабельного факультета, на отделение гидроавиации. Будучи студентом, был секретарем технического комитета планерной секции Ленинградского аэроклуба. Сконструировал и построил учебные планеры ОКА-3 и "Стандарт". Окончив в 1930 году институт, Антонов получил направление в Москву, где возглавил Центральное бюро планерных конструкций Осоавиахима (Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству). Сконструировал учебные планеры "Стандарт-2" (ОКА-5), ОКА-7, УС-1 (ОКА-8) и УС-2 (ОКА-9), планер-паритель "Город Ленина". В 1933-1938 годах – главный конструктор Тушинского планерного завода. За несколько лет Антонов сконструировал более 20 различных моделей планеров. Ему удалось добиться своей главной цели – создать массовый летательный аппарат для различных слоев населения страны. В течение восьми лет завод производил по 2 тысячи планеров в год – невероятная цифра для того времени. При этом они были доступны по цене. В 1938-1940 годах работал ведущим инженером по учебно-тренировочным самолетам в ОКБ завода №115 (ОКБ Яковлева, ныне ПАО "Яковлев"). Под его непосредственным руководством был разработан пассажирский самолет Я-19. В 1940-1941 годах – главный конструктор авиазавода №23 в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Построил самолет связи ОКА-38 (копия немецкого самолета Физелер Fi-156 "Шторх"). Весной 1941 года Антонов был назначен главным конструктором авиационного завода в городе Каунас (Литва), где должен был наладить серийный выпуск самолета ОКА-38. Однако работа над внедрением самолета в серию была прервана начавшейся Великой Отечественной войной. В июне-июле 1941 года – главный инженер Планерного управления Наркомата авиационной промышленности СССР. С июля 1941 года – главный конструктор планерного авиазавода (с осени 1941 года в эвакуации в Тюмени). Перед Антоновым и его коллективом была поставлена задача – наладить серийный выпуск грузовых, десантных планеров А-7 для обеспечения партизанских отрядов и групп в тылу врага. Через два месяца первые десантные планеры А-7 пошли на фронт. А-7 имел аэронавигационные приборы ночного полета; шасси, убирающиеся, как у самолета, посадочную лыжу. В Тюмени было собрано около 500 таких транспортных планеров. За это конструктор был награжден медалью "Партизану Великой Отечественной войны". Одновременно Антонов работал над созданием "крылатого танка" – оригинального планера А-40, предназначенного для транспортировки легкого танка. Олег Антонов разработал конструкцию уникального буксировочного планер-биплана ("крылья танка"). В 1942 году этот планер совершил успешный полет на буксире за тяжелым бомбардировщиком ТБ-3, но так и не пошел в серийное производство. В 1943 году Антонов вернулся в ОКБ Яковлева, где до 1946 года работал в должности заместителя главного конструктора. Одновременно в 1945-1946 годах руководил филиалом конструкторского бюро Яковлева на авиационном заводе в Новосибирске. Участвовал в модернизации истребителей Як-7, Як-9 и Як-3. 31 мая 1946 года правительство СССР преобразовало филиал в Новосибирске в новое конструкторское бюро. Олег Антонов был назначен его главным конструктором. В эти годы им были сконструированы самолеты Ан-2, Ан-6, планер-паритель А-9, двухместный планер-паритель А-10. Многоцелевой самолет Ан-2, совершивший первый полет в 1947 году, стал лучшим в мире бипланом и летает до сих пор. Летом 1952 года ОКБ Антонова было переведено в Киев и получило наименование ОКБ-473 (в 1965-1966 годах – Опытный завод №473, с апреля 1966 года – Киевский механический завод, в настоящее время АНТК "Антонов"). В 1962 году Антонов был назначен генеральным конструктором ОКБ. За годы его руководства в ОКБ были сконструированы и построены транспортные самолеты Ан-8, Ан-12, Ан-22 "Антей", Ан-26 и Ан-32; пассажирские самолеты Ан-10, Ан-14 "Пчелка" и Ан-24; реактивные транспортные самолеты Ан-72 и Ан-124 "Руслан"; многоцелевые самолеты Ан-3 и Ан-28; планеры А-11, А-13 и А-15. Самолет Ан-22 "Антей" до сих пор является самым грузоподъемным в мире турбовинтовым самолетом (поднимает до 100 тонн груза), а самолет Ан-124 "Руслан" являлся для своего времени самым грузоподъемным реактивным самолетом (поднимает до 170 тонн груза). На самолетах, созданных непосредственно под руководством Олега Антонова, было установлено более 240 мировых авиационных рекордов. Одновременно с конструкторской работой Олег Антонов занимался преподавательской деятельностью, был заведующим кафедрой конструкций самолетов Харьковского авиационного института (ныне Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского). Доктор технических наук (1960), профессор (1978). Был членом Коммунистической партии Украины, избирался депутатом Верховного Совета СССР. Являлся академиком Академии наук СССР (1981), Академии наук Украинской ССР (1967). Автор около 200 научных трудов, книг "На крыльях из дерева и полотна" (1962), "Для всех и для себя" (1965), "Десять раз сначала" (1969), "Муза в храме науки" и др. Олегу Антонову принадлежат 72 авторских свидетельства на изобретения. Увлекался живописью и сам рисовал, организовывал в Киеве и Москве художественные выставки "Ученые рисуют", участвовал в пробегах самодельных автомашин, летал на планерах и др. 4 апреля 1984 года Олег Антонов скончался. Похоронен на Байковом кладбище в Киеве. Герой Социалистического Труда (1966). Лауреат Сталинской (1952) и Ленинской (1962) премий, Государственной премии Украинской ССР (1976). Был награжден тремя орденами Ленина (1957, 1966, 1975), орденами Трудового Красного Знамени (1944), Отечественной войны 1-й степени (1945), Октябрьской Революции (1971), медалями. Удостоен золотой медали им. А.Н. Туполева АН СССР (1983). Заслуженный деятель науки и техники Украинской ССР (1976).

москва

киев

новосибирск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , москва, киев, новосибирск, пао "яковлев"