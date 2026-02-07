https://1prime.ru/20260207/avia-867274344.html

Сирия и Саудовская Аравия подписали соглашения о создании авиакомпании

Сирия и Саудовская Аравия подписали соглашения о создании авиакомпании - 07.02.2026, ПРАЙМ

Сирия и Саудовская Аравия подписали соглашения о создании авиакомпании

Сирия и Саудовская Аравия подписали соглашения о создании сирийско-саудовской авиакомпании-лоукостер Nas Syria и реконструкции аэропорта Алеппо, сообщил глава... | 07.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-07T17:13+0300

2026-02-07T17:13+0300

2026-02-07T17:13+0300

бизнес

сирия

алеппо

саудовская аравия

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/84129/39/841293900_0:192:3053:1909_1920x0_80_0_0_8e56dbd09ff57e5f19b27d19bacbf6ed.jpg

ДОХА, 7 фев - ПРАЙМ. Сирия и Саудовская Аравия подписали соглашения о создании сирийско-саудовской авиакомпании-лоукостер Nas Syria и реконструкции аэропорта Алеппо, сообщил глава инвестиционного управления Сирии Талал аль-Хиляли. Церемония подписания соглашений состоялась во время визита в Дамаск министра инвестиций Саудовской Аравии Халеда аль-Фалиха и многочисленной делегации инвесторов. "Сегодня мы собрались с саудовской делегацией для подписания соглашений о стратегическом сотрудничестве в жизненно важных областях, в частности, о реконструкции и запуске аэропорта в Алеппо... а также о создании сирийско-саудовской низкобюджетной авиакомпании для облегчения перевозок и развития туризма Nas Syria", - отметил аль-Хиляли. Его выступление транслировало Сирийское телевидение. Как уточнил аль-Фалих, реконструкция аэропорта Алеппо будет проходить в несколько этапов, планируется, что инвестиции в этот проект составят 7,5 миллиарда саудовских риалов (около 3,5 миллиарда долларов). Кроме того, саудовская компания связи STC подписала соглашение с властями Сирии о развитии мобильной связи, интернета и поддержке цифровой трансформации в Сирии.

https://1prime.ru/20260203/elektrostantsii-867166253.html

сирия

алеппо

саудовская аравия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, сирия, алеппо, саудовская аравия, мировая экономика