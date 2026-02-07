Сирия и Саудовская Аравия подписали соглашения о создании авиакомпании

https://1prime.ru/20260207/avia-867274344.html
ДОХА, 7 фев - ПРАЙМ. Сирия и Саудовская Аравия подписали соглашения о создании сирийско-саудовской авиакомпании-лоукостер Nas Syria и реконструкции аэропорта Алеппо, сообщил глава инвестиционного управления Сирии Талал аль-Хиляли. Церемония подписания соглашений состоялась во время визита в Дамаск министра инвестиций Саудовской Аравии Халеда аль-Фалиха и многочисленной делегации инвесторов. "Сегодня мы собрались с саудовской делегацией для подписания соглашений о стратегическом сотрудничестве в жизненно важных областях, в частности, о реконструкции и запуске аэропорта в Алеппо... а также о создании сирийско-саудовской низкобюджетной авиакомпании для облегчения перевозок и развития туризма Nas Syria", - отметил аль-Хиляли. Его выступление транслировало Сирийское телевидение. Как уточнил аль-Фалих, реконструкция аэропорта Алеппо будет проходить в несколько этапов, планируется, что инвестиции в этот проект составят 7,5 миллиарда саудовских риалов (около 3,5 миллиарда долларов). Кроме того, саудовская компания связи STC подписала соглашение с властями Сирии о развитии мобильной связи, интернета и поддержке цифровой трансформации в Сирии.
