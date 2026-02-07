Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Три рейса Azur Air из Пхукета в Москву и Новосибирск задерживаются - 07.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260207/avia-867277100.html
Три рейса Azur Air из Пхукета в Москву и Новосибирск задерживаются
Три рейса Azur Air из Пхукета в Москву и Новосибирск задерживаются - 07.02.2026, ПРАЙМ
Три рейса Azur Air из Пхукета в Москву и Новосибирск задерживаются
Три рейса авиакомпании Azur Air из таиландского Пхукета в Москву и Новосибирск задерживаются по состоянию на 7 февраля, сообщил перевозчик. | 07.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-07T19:32+0300
2026-02-07T19:32+0300
происшествия
бизнес
пхукет
москва
новосибирск
azur air
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860054350_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e3f6b33c0720a9842f46c1b1215a936a.jpg
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Три рейса авиакомпании Azur Air из таиландского Пхукета в Москву и Новосибирск задерживаются по состоянию на 7 февраля, сообщил перевозчик. "В течение дня 7 февраля авиакомпания вынужденно - из-за задержки рейсов ZF-2904 Пхукет - Москва и ZF-2903 Москва - Пхукет по технической причине - корректирует расписание некоторых рейсов для минимизации времени задержек по всей маршрутной сети", - говорится в сообщении. Уточняется, что в рамках оперативных корректировок изменено время вылета трех рейсов из Таиланда: ZF-2948 Пхукет - Новосибирск, ZF-2902 Пхукет - Москва и ZF-2952 Пхукет - Москва. В авиакомпании уточнили, что рейсы ZF-2972 Пхукет - Красноярск и ZF-2924 Пхукет - Самара вылетают из Таиланда без задержек, по расписанию. "Всем пассажирам предоставляются услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами. По состоянию на 18.00 мск все пассажиры размещены в гостиницах, эта работа реализуется представителями авиакомпании в том числе во взаимодействии с туроператорами", - добавили в пресс-службе компании. Там напомнили, что актуальное время вылета рейсов пассажиры могут отслеживать на онлайн-табло аэропортов вылета; на сайте авиакомпании в разделе "Статус рейса" или с помощью чат-бота авиакомпании в Telegram.
https://1prime.ru/20260207/zapravka-867276276.html
пхукет
москва
новосибирск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860054350_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c8389792425d8ef3e225638c6330fcfd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, пхукет, москва, новосибирск, azur air
Происшествия, Бизнес, ПХУКЕТ, МОСКВА, НОВОСИБИРСК, Azur Air
19:32 07.02.2026
 
Три рейса Azur Air из Пхукета в Москву и Новосибирск задерживаются

Три рейса Azur Air из Пхукета в Москву и Новосибирск задерживаются 7 февраля

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777 - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Пассажирский самолет Boeing 777. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Три рейса авиакомпании Azur Air из таиландского Пхукета в Москву и Новосибирск задерживаются по состоянию на 7 февраля, сообщил перевозчик.
"В течение дня 7 февраля авиакомпания вынужденно - из-за задержки рейсов ZF-2904 Пхукет - Москва и ZF-2903 Москва - Пхукет по технической причине - корректирует расписание некоторых рейсов для минимизации времени задержек по всей маршрутной сети", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в рамках оперативных корректировок изменено время вылета трех рейсов из Таиланда: ZF-2948 Пхукет - Новосибирск, ZF-2902 Пхукет - Москва и ZF-2952 Пхукет - Москва.
В авиакомпании уточнили, что рейсы ZF-2972 Пхукет - Красноярск и ZF-2924 Пхукет - Самара вылетают из Таиланда без задержек, по расписанию.
"Всем пассажирам предоставляются услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами. По состоянию на 18.00 мск все пассажиры размещены в гостиницах, эта работа реализуется представителями авиакомпании в том числе во взаимодействии с туроператорами", - добавили в пресс-службе компании.
Там напомнили, что актуальное время вылета рейсов пассажиры могут отслеживать на онлайн-табло аэропортов вылета; на сайте авиакомпании в разделе "Статус рейса" или с помощью чат-бота авиакомпании в Telegram.
Самолет Airbus-320 - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
АТОР рассказала о заправке российских самолетов на Кубе
18:58
 
ПроисшествияБизнесПХУКЕТМОСКВАНОВОСИБИРСКAzur Air
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала