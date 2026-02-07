https://1prime.ru/20260207/avia-867277100.html

Три рейса Azur Air из Пхукета в Москву и Новосибирск задерживаются

Три рейса Azur Air из Пхукета в Москву и Новосибирск задерживаются - 07.02.2026

Три рейса Azur Air из Пхукета в Москву и Новосибирск задерживаются

Три рейса авиакомпании Azur Air из таиландского Пхукета в Москву и Новосибирск задерживаются по состоянию на 7 февраля, сообщил перевозчик.

2026-02-07T19:32+0300

2026-02-07T19:32+0300

2026-02-07T19:32+0300

происшествия

бизнес

пхукет

москва

новосибирск

azur air

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Три рейса авиакомпании Azur Air из таиландского Пхукета в Москву и Новосибирск задерживаются по состоянию на 7 февраля, сообщил перевозчик. "В течение дня 7 февраля авиакомпания вынужденно - из-за задержки рейсов ZF-2904 Пхукет - Москва и ZF-2903 Москва - Пхукет по технической причине - корректирует расписание некоторых рейсов для минимизации времени задержек по всей маршрутной сети", - говорится в сообщении. Уточняется, что в рамках оперативных корректировок изменено время вылета трех рейсов из Таиланда: ZF-2948 Пхукет - Новосибирск, ZF-2902 Пхукет - Москва и ZF-2952 Пхукет - Москва. В авиакомпании уточнили, что рейсы ZF-2972 Пхукет - Красноярск и ZF-2924 Пхукет - Самара вылетают из Таиланда без задержек, по расписанию. "Всем пассажирам предоставляются услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами. По состоянию на 18.00 мск все пассажиры размещены в гостиницах, эта работа реализуется представителями авиакомпании в том числе во взаимодействии с туроператорами", - добавили в пресс-службе компании. Там напомнили, что актуальное время вылета рейсов пассажиры могут отслеживать на онлайн-табло аэропортов вылета; на сайте авиакомпании в разделе "Статус рейса" или с помощью чат-бота авиакомпании в Telegram.

