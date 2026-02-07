https://1prime.ru/20260207/berdyansk-867281787.html

В Бердянске восстановили электроснабжение

В Бердянске восстановили электроснабжение - 07.02.2026, ПРАЙМ

В Бердянске восстановили электроснабжение

Электроснабжение восстановили в Бердянске и четырех округах Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. | 07.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-07T23:54+0300

2026-02-07T23:54+0300

2026-02-07T23:54+0300

бердянск

запорожская область

https://cdnn.1prime.ru/img/83983/65/839836521_5:0:3646:2048_1920x0_80_0_0_7b047e22b7634b55439f5c6d36019f8d.jpg

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Электроснабжение восстановили в Бердянске и четырех округах Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. В субботу Балицкий объявил об отключении электроснабжения в Бердянске и Бердянском муниципальном округе, а также в Черниговском, Куйбышевском и Приморском округах. "Восстановительные работы завершены, подача электроэнергии восстановлена. Благодарю специалистов за оперативность, слаженную работу! Временное отключение не повлияло на работу критической инфраструктуры области", - написал глава региона в Telegram-канале.

https://1prime.ru/20260207/ukraina-867279751.html

бердянск

запорожская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бердянск, запорожская область