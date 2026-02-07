https://1prime.ru/20260207/berdyansk-867281787.html
В Бердянске восстановили электроснабжение
В Бердянске восстановили электроснабжение - 07.02.2026, ПРАЙМ
В Бердянске восстановили электроснабжение
Электроснабжение восстановили в Бердянске и четырех округах Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. | 07.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-07T23:54+0300
2026-02-07T23:54+0300
2026-02-07T23:54+0300
бердянск
запорожская область
https://cdnn.1prime.ru/img/83983/65/839836521_5:0:3646:2048_1920x0_80_0_0_7b047e22b7634b55439f5c6d36019f8d.jpg
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Электроснабжение восстановили в Бердянске и четырех округах Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. В субботу Балицкий объявил об отключении электроснабжения в Бердянске и Бердянском муниципальном округе, а также в Черниговском, Куйбышевском и Приморском округах. "Восстановительные работы завершены, подача электроэнергии восстановлена. Благодарю специалистов за оперативность, слаженную работу! Временное отключение не повлияло на работу критической инфраструктуры области", - написал глава региона в Telegram-канале.
https://1prime.ru/20260207/ukraina-867279751.html
бердянск
запорожская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83983/65/839836521_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_0c5fcc9093f729cf77690040a4c59c81.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бердянск, запорожская область
Бердянск, Запорожская область
В Бердянске восстановили электроснабжение
Балицкий: в Бердянске и четырех округах Запорожской области восстановили электроснабжение