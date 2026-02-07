https://1prime.ru/20260207/bliny-867277364.html

Стало известно, во сколько обойдутся блины с вареньем на Масленицу

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Чтобы поесть блинов с вареньем всей семьей в эту Масленицу, нужно будет потратить почти 406 рублей, подсчитало РИА Новости по данным Росстата за декабрь и даннам крупной торговой сети. Расчеты основывались на рецепте блинов на опаре из "Книги о вкусной и здоровой пище". В этом рецепте используются два стакана теплой воды (не учитывались в финальной стоимости), 40 граммов дрожжей, 1 килограмм пшеничной муки, пять стаканов молока (1 литр), три столовые ложки растительного масла (18 миллилитров), два яйца, две столовые ложки сахара (50 граммов), 1,5 чайных ложки соли (15 граммов). Начинка - 400 граммов варенья или джема. Общая стоимость ингредиентов, включая начинку, составила 405,6 рубля. Больше всего денег уйдет на порцию варенья 196,6 рубля, литр молока - 97,7 рубля и кило муки - 55,8 рубля. Нужное количество дрожжей обойдется в 24,8 рубля. Стоимость дрожжей бралась с сайта крупной торговой сети, так как статистику по ним Росстат не ведет. Яйца будут стоить 18,7 рубля, подсолнечное масло - 8,2 рубля, сахар - 3,4 рубля, а соль - 0,3 рубля.

