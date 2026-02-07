Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бразилия впервые за год закупила российскую пшеницу - 07.02.2026
Бразилия впервые за год закупила российскую пшеницу
Бразилия впервые за год закупила российскую пшеницу - 07.02.2026, ПРАЙМ
Бразилия впервые за год закупила российскую пшеницу
Бразилия впервые за год закупила российскую пшеницу, выяснило РИА Новости по данным бразильской статслужбы. | 07.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-07T07:47+0300
2026-02-07T08:16+0300
экономика
бразилия
аргентина
уругвай
https://cdnn.1prime.ru/img/83756/72/837567230_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_c8186f9739334d41cfe8495b2d913d21.jpg
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Бразилия впервые за год закупила российскую пшеницу, выяснило РИА Новости по данным бразильской статслужбы. Так, в январе бразильские импортеры ввезли пшеницу из России на 10,9 миллиона долларов. В последний раз до этого закупки российского зерна произошли в декабре 2024 года, но сумма тогда была в десять раз меньше - 1,1 миллиона долларов. По итогам января Бразилия закупила пшеницу только из четырех стран, включая Россию. Крупнейшим поставщиком стала Аргентина (70,9 миллиона долларов), вслед за ней по сумме экспорта расположились Уругвай (12,8 миллиона долларов) и Парагвай (11,7 миллиона долларов).
бразилия
аргентина
уругвай
бразилия, аргентина, уругвай
Экономика, БРАЗИЛИЯ, АРГЕНТИНА, УРУГВАЙ
07:47 07.02.2026 (обновлено: 08:16 07.02.2026)
 
Бразилия впервые за год закупила российскую пшеницу

Бразилия впервые за год закупила российскую пшеницу на 10,9 миллиона долларов

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПшеница
Пшеница - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Пшеница. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Бразилия впервые за год закупила российскую пшеницу, выяснило РИА Новости по данным бразильской статслужбы.
Так, в январе бразильские импортеры ввезли пшеницу из России на 10,9 миллиона долларов. В последний раз до этого закупки российского зерна произошли в декабре 2024 года, но сумма тогда была в десять раз меньше - 1,1 миллиона долларов.
По итогам января Бразилия закупила пшеницу только из четырех стран, включая Россию. Крупнейшим поставщиком стала Аргентина (70,9 миллиона долларов), вслед за ней по сумме экспорта расположились Уругвай (12,8 миллиона долларов) и Парагвай (11,7 миллиона долларов).
 
Экономика
 
 
