https://1prime.ru/20260207/brazilija-867266837.html
Бразилия впервые за год закупила российскую пшеницу
Бразилия впервые за год закупила российскую пшеницу - 07.02.2026, ПРАЙМ
Бразилия впервые за год закупила российскую пшеницу
Бразилия впервые за год закупила российскую пшеницу, выяснило РИА Новости по данным бразильской статслужбы. | 07.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-07T07:47+0300
2026-02-07T07:47+0300
2026-02-07T08:16+0300
экономика
бразилия
аргентина
уругвай
https://cdnn.1prime.ru/img/83756/72/837567230_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_c8186f9739334d41cfe8495b2d913d21.jpg
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Бразилия впервые за год закупила российскую пшеницу, выяснило РИА Новости по данным бразильской статслужбы. Так, в январе бразильские импортеры ввезли пшеницу из России на 10,9 миллиона долларов. В последний раз до этого закупки российского зерна произошли в декабре 2024 года, но сумма тогда была в десять раз меньше - 1,1 миллиона долларов. По итогам января Бразилия закупила пшеницу только из четырех стран, включая Россию. Крупнейшим поставщиком стала Аргентина (70,9 миллиона долларов), вслед за ней по сумме экспорта расположились Уругвай (12,8 миллиона долларов) и Парагвай (11,7 миллиона долларов).
бразилия
аргентина
уругвай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83756/72/837567230_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_a447920707d707c4342f57edfdfa5b83.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бразилия, аргентина, уругвай
Экономика, БРАЗИЛИЯ, АРГЕНТИНА, УРУГВАЙ
Бразилия впервые за год закупила российскую пшеницу
Бразилия впервые за год закупила российскую пшеницу на 10,9 миллиона долларов
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Бразилия впервые за год закупила российскую пшеницу, выяснило РИА Новости по данным бразильской статслужбы.
Так, в январе бразильские импортеры ввезли пшеницу из России на 10,9 миллиона долларов. В последний раз до этого закупки российского зерна произошли в декабре 2024 года, но сумма тогда была в десять раз меньше - 1,1 миллиона долларов.
По итогам января Бразилия закупила пшеницу только из четырех стран, включая Россию. Крупнейшим поставщиком стала Аргентина (70,9 миллиона долларов), вслед за ней по сумме экспорта расположились Уругвай (12,8 миллиона долларов) и Парагвай (11,7 миллиона долларов).