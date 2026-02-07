https://1prime.ru/20260207/brazilija-867266837.html

Бразилия впервые за год закупила российскую пшеницу

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Бразилия впервые за год закупила российскую пшеницу, выяснило РИА Новости по данным бразильской статслужбы. Так, в январе бразильские импортеры ввезли пшеницу из России на 10,9 миллиона долларов. В последний раз до этого закупки российского зерна произошли в декабре 2024 года, но сумма тогда была в десять раз меньше - 1,1 миллиона долларов. По итогам января Бразилия закупила пшеницу только из четырех стран, включая Россию. Крупнейшим поставщиком стала Аргентина (70,9 миллиона долларов), вслед за ней по сумме экспорта расположились Уругвай (12,8 миллиона долларов) и Парагвай (11,7 миллиона долларов).

