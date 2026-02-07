Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
07.02.2026
Минфины России и Бразилии определили план работы на ближайшую перспективу
11:09 07.02.2026
 
Минфины России и Бразилии определили план работы на ближайшую перспективу

РФ и Бразилия определили план работы на ближайшую перспективу в финансовой сфере

© CC BY 2.0 / abdallahh Флаг Бразилии
Флаг Бразилии - 07.02.2026
Флаг Бразилии . Архивное фото
© CC BY 2.0 / abdallahh
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Минфины России и Бразилии определили план работы на ближайшую перспективу в финансовой сфере, речь идет в том числе о проработке взаиморасчетов в национальных валютах и использования независимой финансовой архитектуры, говорится в сообщении Минфина России.

"В г. Бразилиа (Федеративная Республика Бразилия) на полях VIII заседания Российско-Бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству состоялась встреча замминистра финансов РФ Ивана Чебескова и замминистра финансов Бразилии Татьяны Росито. В ходе встречи Россия и Бразилия определили план работы на ближайшую перспективу в рамках финансового трека", - сообщило министерство.

"Среди направлений для совместной проработки – взаиморасчеты в национальных валютах и использование независимой финансовой архитектуры. Эти вопросы также обсуждались в ходе заседания Российско-Бразильской комиссии под руководством председателя правительства РФ Михаила Мишустина и вице-президента Бразилии Жералду Алкмина", – сказал по итогам встречи Чебесков, чьи слова приводятся в сообщении.
В ходе переговоров министерств финансов России и Бразилии стороны отметили близость позиций по основным вопросам международной финансовой повестки, успешную координацию взаимодействия в БРИКС и "Группы 20", а также в многосторонних банках развития.
Взаимодействие с Бразилией получило новый импульс в 2025 году, когда решением министров финансов двух стран был создан механизм Финансового диалога. Формат закреплен меморандумом о взаимопонимании, который был подписан в июле 2025 года в Рио-де-Жанейро.
 
