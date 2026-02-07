https://1prime.ru/20260207/braziliya-867270342.html

Минфины России и Бразилии определили план работы на ближайшую перспективу

Минфины России и Бразилии определили план работы на ближайшую перспективу - 07.02.2026, ПРАЙМ

Минфины России и Бразилии определили план работы на ближайшую перспективу

Минфины России и Бразилии определили план работы на ближайшую перспективу в финансовой сфере, речь идет в том числе о проработке взаиморасчетов в национальных... | 07.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-07T11:09+0300

2026-02-07T11:09+0300

2026-02-07T11:09+0300

экономика

россия

финансы

бразилия

рф

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/84150/97/841509716_0:191:4095:2494_1920x0_80_0_0_3cc29bfdad7f845e05d5fc194caa8b3d.jpg

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Минфины России и Бразилии определили план работы на ближайшую перспективу в финансовой сфере, речь идет в том числе о проработке взаиморасчетов в национальных валютах и использования независимой финансовой архитектуры, говорится в сообщении Минфина России. "В г. Бразилиа (Федеративная Республика Бразилия) на полях VIII заседания Российско-Бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству состоялась встреча замминистра финансов РФ Ивана Чебескова и замминистра финансов Бразилии Татьяны Росито. В ходе встречи Россия и Бразилия определили план работы на ближайшую перспективу в рамках финансового трека", - сообщило министерство."Среди направлений для совместной проработки – взаиморасчеты в национальных валютах и использование независимой финансовой архитектуры. Эти вопросы также обсуждались в ходе заседания Российско-Бразильской комиссии под руководством председателя правительства РФ Михаила Мишустина и вице-президента Бразилии Жералду Алкмина", – сказал по итогам встречи Чебесков, чьи слова приводятся в сообщении. В ходе переговоров министерств финансов России и Бразилии стороны отметили близость позиций по основным вопросам международной финансовой повестки, успешную координацию взаимодействия в БРИКС и "Группы 20", а также в многосторонних банках развития. Взаимодействие с Бразилией получило новый импульс в 2025 году, когда решением министров финансов двух стран был создан механизм Финансового диалога. Формат закреплен меморандумом о взаимопонимании, который был подписан в июле 2025 года в Рио-де-Жанейро.

бразилия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, бразилия, рф, михаил мишустин