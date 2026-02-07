https://1prime.ru/20260207/dagestan-867276637.html

В Дагестане задержали подозреваемого в серии инсценировок ДТП

В Дагестане задержали подозреваемого в серии инсценировок ДТП

2026-02-07T19:12+0300

МАХАЧКАЛА, 7 фев - ПРАЙМ. Полицейские Дагестана задержали подозреваемого в серии намеренных ДТП ради получения выплат по страховым случаям, известно о более чем 50 таких инсценировок, сообщили в пресс-службе МВД республики. "Сотрудники управления уголовного розыска МВД Дагестана задержали 31-летнего жителя Карабудахкентского района, который инсценировал подставные ДТП и получал выплаты по страховым случаям. Полицейским известно о более чем о 50 подобных фактах", - говорится в сообщении. Установлено, что ДТП якобы происходили ночью на отдаленных дорогах, где нет камер и невозможна другая объективная видеофиксация. После инсценировки ДТП мужчина подавал документы об "авариях" в страховые компании и получал выплаты. Полицейские выясняют точную сумму, которую ему удалось присвоить.

