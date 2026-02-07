Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Дагестане задержали подозреваемого в серии инсценировок ДТП - 07.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260207/dagestan-867276637.html
В Дагестане задержали подозреваемого в серии инсценировок ДТП
В Дагестане задержали подозреваемого в серии инсценировок ДТП - 07.02.2026, ПРАЙМ
В Дагестане задержали подозреваемого в серии инсценировок ДТП
Полицейские Дагестана задержали подозреваемого в серии намеренных ДТП ради получения выплат по страховым случаям, известно о более чем 50 таких инсценировок,... | 07.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-07T19:12+0300
2026-02-07T19:12+0300
происшествия
россия
общество
дагестан
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/83569/44/835694493_0:153:3101:1897_1920x0_80_0_0_3da2bdeb13c38f36ce1e22f81d3cbb6e.jpg
МАХАЧКАЛА, 7 фев - ПРАЙМ. Полицейские Дагестана задержали подозреваемого в серии намеренных ДТП ради получения выплат по страховым случаям, известно о более чем 50 таких инсценировок, сообщили в пресс-службе МВД республики. "Сотрудники управления уголовного розыска МВД Дагестана задержали 31-летнего жителя Карабудахкентского района, который инсценировал подставные ДТП и получал выплаты по страховым случаям. Полицейским известно о более чем о 50 подобных фактах", - говорится в сообщении. Установлено, что ДТП якобы происходили ночью на отдаленных дорогах, где нет камер и невозможна другая объективная видеофиксация. После инсценировки ДТП мужчина подавал документы об "авариях" в страховые компании и получал выплаты. Полицейские выясняют точную сумму, которую ему удалось присвоить.
https://1prime.ru/20260202/rsa-867118282.html
дагестан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83569/44/835694493_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_2a8e13c1f81d5f33b7c1214cdb2032a3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , дагестан, мвд
Происшествия, РОССИЯ, Общество , Дагестан, МВД
19:12 07.02.2026
 
В Дагестане задержали подозреваемого в серии инсценировок ДТП

В Дагестане задержали подозреваемого в серии инсценировок ДТП ради получения выплат

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРейды ДПС
Рейды ДПС - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Рейды ДПС. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МАХАЧКАЛА, 7 фев - ПРАЙМ. Полицейские Дагестана задержали подозреваемого в серии намеренных ДТП ради получения выплат по страховым случаям, известно о более чем 50 таких инсценировок, сообщили в пресс-службе МВД республики.
"Сотрудники управления уголовного розыска МВД Дагестана задержали 31-летнего жителя Карабудахкентского района, который инсценировал подставные ДТП и получал выплаты по страховым случаям. Полицейским известно о более чем о 50 подобных фактах", - говорится в сообщении.
Установлено, что ДТП якобы происходили ночью на отдаленных дорогах, где нет камер и невозможна другая объективная видеофиксация. После инсценировки ДТП мужчина подавал документы об "авариях" в страховые компании и получал выплаты. Полицейские выясняют точную сумму, которую ему удалось присвоить.
Электронный страховой полис. - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
Страховщики не поддержали идею об обязательном взыскании с виновников ДТП
2 февраля, 13:45
 
ПроисшествияРОССИЯОбществоДагестанМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала