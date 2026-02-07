Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доходы Германии от экспорта товаров стагнируют третий год подряд - 07.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260207/dohody-867264864.html
Доходы Германии от экспорта товаров стагнируют третий год подряд
Доходы Германии от экспорта товаров стагнируют третий год подряд - 07.02.2026, ПРАЙМ
Доходы Германии от экспорта товаров стагнируют третий год подряд
Доходы Германии от экспорта товаров на фоне антироссийских санкций Евросоюза и торговых споров с США стагнируют третий год подряд, подсчитало РИА Новости по... | 07.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-07T05:28+0300
2026-02-07T05:33+0300
экономика
мировая экономика
германия
сша
гренландия
дональд трамп
ес
евростат
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867264864.jpg?1770431599
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Доходы Германии от экспорта товаров на фоне антироссийских санкций Евросоюза и торговых споров с США стагнируют третий год подряд, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Германия пять лет назад была одним из основных европейских торговых партнеров России - немецкая промышленность преимущественно обеспечивалась российским газом. Однако в 2022 году ситуация изменилась: Германия присоединилась к санкциям ЕС, которые ввели ограничения на импорт российских товаров. Также за последнее время заметно ухудшились отношения ЕС с США: сначала на фоне тарифной политики американского президента Дональда Трампа, а теперь - на фоне его намерения приобрести Гренландию. Так, в январе-ноябре 2022 года экспорт увеличился до 133,5 миллиарда евро в среднем за месяц с 114,1 миллиарда евро за аналогичный период годом ранее. Затем доход от торговли начал сокращаться, и уже три года он держится вблизи 130 миллиардов евро. Так, в неполном 2025 году показатель достигал 131,3 миллиарда в среднем за месяц. Что касается импорта, то он тоже демонстрирует признаки стагнации. Так, в январе-ноябре 2022 года Германия увеличила ввоз товаров до 126,5 миллиарда евро в среднем за месяц с 98,7 миллиарда за аналогичный период 2021 года. По итогам неполного 2025 года показатель вернулся к значениям 2023 года и составил 114,6 миллиарда евро в среднем за месяц. В 2024 году показатель был на уровне 110 миллиардов евро. В результате прибыль от торговли, которая с 2022 по 2024 годы демонстрировала устойчивый рост и достигла в среднем 20,7 миллиарда евро в месяц, уже по итогам января-ноября 2025 года сократилась усредненно - до 16,7 миллиарда евро в месяц. "Все немецкое экономическое благополучие держалось на дешевом трубопроводном российском газе. Убрали из формулы газ, продукция подорожала, и ее больше никто не хочет брать, несмотря на широко разрекламированное немецкое качество", - полагает депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина").
германия
сша
гренландия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, германия, сша, гренландия, дональд трамп, ес, евростат, госдума
Экономика, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, США, Гренландия, Дональд Трамп, ЕС, Евростат, Госдума
05:28 07.02.2026 (обновлено: 05:33 07.02.2026)
 
Доходы Германии от экспорта товаров стагнируют третий год подряд

РИА Новости: доходы Германии от экспорта товаров стагнируют третий год подряд

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Доходы Германии от экспорта товаров на фоне антироссийских санкций Евросоюза и торговых споров с США стагнируют третий год подряд, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Германия пять лет назад была одним из основных европейских торговых партнеров России - немецкая промышленность преимущественно обеспечивалась российским газом. Однако в 2022 году ситуация изменилась: Германия присоединилась к санкциям ЕС, которые ввели ограничения на импорт российских товаров.
Также за последнее время заметно ухудшились отношения ЕС с США: сначала на фоне тарифной политики американского президента Дональда Трампа, а теперь - на фоне его намерения приобрести Гренландию.
Так, в январе-ноябре 2022 года экспорт увеличился до 133,5 миллиарда евро в среднем за месяц с 114,1 миллиарда евро за аналогичный период годом ранее. Затем доход от торговли начал сокращаться, и уже три года он держится вблизи 130 миллиардов евро. Так, в неполном 2025 году показатель достигал 131,3 миллиарда в среднем за месяц.
Что касается импорта, то он тоже демонстрирует признаки стагнации. Так, в январе-ноябре 2022 года Германия увеличила ввоз товаров до 126,5 миллиарда евро в среднем за месяц с 98,7 миллиарда за аналогичный период 2021 года. По итогам неполного 2025 года показатель вернулся к значениям 2023 года и составил 114,6 миллиарда евро в среднем за месяц. В 2024 году показатель был на уровне 110 миллиардов евро.
В результате прибыль от торговли, которая с 2022 по 2024 годы демонстрировала устойчивый рост и достигла в среднем 20,7 миллиарда евро в месяц, уже по итогам января-ноября 2025 года сократилась усредненно - до 16,7 миллиарда евро в месяц.
"Все немецкое экономическое благополучие держалось на дешевом трубопроводном российском газе. Убрали из формулы газ, продукция подорожала, и ее больше никто не хочет брать, несмотря на широко разрекламированное немецкое качество", - полагает депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина").
 
ЭкономикаМировая экономикаГЕРМАНИЯСШАГренландияДональд ТрампЕСЕвростатГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала