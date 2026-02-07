https://1prime.ru/20260207/dohody-867264864.html

Доходы Германии от экспорта товаров стагнируют третий год подряд

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Доходы Германии от экспорта товаров на фоне антироссийских санкций Евросоюза и торговых споров с США стагнируют третий год подряд, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Германия пять лет назад была одним из основных европейских торговых партнеров России - немецкая промышленность преимущественно обеспечивалась российским газом. Однако в 2022 году ситуация изменилась: Германия присоединилась к санкциям ЕС, которые ввели ограничения на импорт российских товаров. Также за последнее время заметно ухудшились отношения ЕС с США: сначала на фоне тарифной политики американского президента Дональда Трампа, а теперь - на фоне его намерения приобрести Гренландию. Так, в январе-ноябре 2022 года экспорт увеличился до 133,5 миллиарда евро в среднем за месяц с 114,1 миллиарда евро за аналогичный период годом ранее. Затем доход от торговли начал сокращаться, и уже три года он держится вблизи 130 миллиардов евро. Так, в неполном 2025 году показатель достигал 131,3 миллиарда в среднем за месяц. Что касается импорта, то он тоже демонстрирует признаки стагнации. Так, в январе-ноябре 2022 года Германия увеличила ввоз товаров до 126,5 миллиарда евро в среднем за месяц с 98,7 миллиарда за аналогичный период 2021 года. По итогам неполного 2025 года показатель вернулся к значениям 2023 года и составил 114,6 миллиарда евро в среднем за месяц. В 2024 году показатель был на уровне 110 миллиардов евро. В результате прибыль от торговли, которая с 2022 по 2024 годы демонстрировала устойчивый рост и достигла в среднем 20,7 миллиарда евро в месяц, уже по итогам января-ноября 2025 года сократилась усредненно - до 16,7 миллиарда евро в месяц. "Все немецкое экономическое благополучие держалось на дешевом трубопроводном российском газе. Убрали из формулы газ, продукция подорожала, и ее больше никто не хочет брать, несмотря на широко разрекламированное немецкое качество", - полагает депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина").

2026

Новости

