Эксперт рассказала, как мошенники могут звонить с коротких номеров банков

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Мошенники могут звонить россиянам с коротких номеров банков с помощью подмены идентификатора вызывающего абонента, зная, что россияне доверяют информации от оператора кредитной организации и могут потерять бдительность при разговоре, рассказала РИА Новости руководитель проекта Народного фронта "За права заёмщиков", координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева. Некоторые крупные банки с большой клиентской базой используют для связи с клиентами короткие номера. Например, в Сбере это 900, в ВТБ - 1000, в Газпромбанке - 400. По этим номерам клиенты обращаются в банки с вопросами, сообщают об утере карт, блокируют их, запрашивают баланс, если приложение отсутствует или по техническим причинам не работает и так далее, напомнила Лазарева. С этих номеров, если у клиента подключен такой сервис, поступают смс об операциях и другие важные уведомления. Сотрудники банков тоже могут звонить с коротких номеров, например, с предложениями новых продуктов и услуг или, чтобы подтвердить, что операция по счёту проходит не под воздействием мошенников, добавила она. "Клиенты, как правило, хорошо знают короткий номер своего банка, как раз потому, что пользуются им сами и получают по нему уведомления. Увидев звонок или сообщение с этого номера или с короткого номера, очень на него похожего, граждане забывают об осторожности и доверяют информации от оператора или из сообщения. Этой особенностью мошенники и пользуются", - сообщила Лазарева. Она отметила, что для подмены номера злоумышленники пользуются технологиями IP-телефонии, позволяющими произвольно подменять идентификатор вызывающего абонента. "Мошенники используют специальные программы и сервисы, с помощью которых на экране телефона жертвы во время звонка можно отобразить любые нужные цифры или символы", - уточнила Лазарева. В пресс-службе Сбербанка отметили, что мошенники не могут звонить или отправлять смс-сообщения с телефонных номеров банка клиентам, включая короткий номер 900. "Однако злоумышленники могут использовать номер, похожий на банковский, например, +900, или номер, в котором нули заменены на букву О", - уточнили там. Чтобы защитить себя, там посоветовали записать номер банка 900 в адресную книгу своего телефона. "Если звонок будет с другого номера, то на экране телефона он отобразится как комбинация цифр, которая отличается от 900", - уточнили там. По словам Лазаревой, российские операторы мобильной связи блокируют большинство звонков с подменных номеров с антифрод-программы. Кроме того, с 2023 года работает созданная Роскомнадзором информационная система "Антифрод", которая помогает операторам выявлять и останавливать вызовы с таких номеров. "И за последние три года число подменных звонков с номеров российских операторов сократилось", - добавила она. "Однако, к сожалению, основная масса мошеннических звонков поступает из-за границы, подменяется с помощью иностранных операторов связи и переадресовывается через сим-боксы. Таким образом, злоумышленники с помощью подменного номера действительно могут позвонить от лица не только банка, но даже органа власти или близкого человека", - заключила Лазарева.

