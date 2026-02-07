Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты рассказали, сколько стоят импортные детские товары
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Товары для детей иностранного производства в России дороже отечественных почти на 400 рублей, выяснили для РИА Новости аналитики компании "Контур". Так, средняя стоимость импортных детских товаров в РФ составила по итогам января 672 рубля против 273 рублей - за отечественные. Таким образом, переплата за товары иностранного производства обходится в 399 рублей. При этом аналитики рассказали, что на детские товары как отечественного производителя, так и зарубежного спрос сократился - на 13% и 14%, соответственно. Самый большой спад спроса наблюдается в категории подгузники – он составил 24% у российских производителей и 34% у зарубежных. "Все рассматриваемые подгузники – и российского, и зарубежного производства, разных ценовых категорий, показали спад спроса, что говорит скорее о том, что мамы в этом непростом выборе отдали предпочтение маркетплейсам вместо обычных магазинов. Скорее всего, по этой же причине все рассматриваемые бренды в категории присыпки также показали падение спроса", - прокомментировала аналитик "Контура" Ксения Корзан. Аналитики проанализировали 5,6 миллиона чеков по всей РФ, выданных в торговых точках в период с 1 по 24 января 2026 года, без учета маркетплейсов.
07:26 07.02.2026
 
Эксперты рассказали, сколько стоят импортные детские товары

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Товары для детей иностранного производства в России дороже отечественных почти на 400 рублей, выяснили для РИА Новости аналитики компании "Контур".
Так, средняя стоимость импортных детских товаров в РФ составила по итогам января 672 рубля против 273 рублей - за отечественные. Таким образом, переплата за товары иностранного производства обходится в 399 рублей.
При этом аналитики рассказали, что на детские товары как отечественного производителя, так и зарубежного спрос сократился - на 13% и 14%, соответственно.
Самый большой спад спроса наблюдается в категории подгузники – он составил 24% у российских производителей и 34% у зарубежных.
"Все рассматриваемые подгузники – и российского, и зарубежного производства, разных ценовых категорий, показали спад спроса, что говорит скорее о том, что мамы в этом непростом выборе отдали предпочтение маркетплейсам вместо обычных магазинов. Скорее всего, по этой же причине все рассматриваемые бренды в категории присыпки также показали падение спроса", - прокомментировала аналитик "Контура" Ксения Корзан.
Аналитики проанализировали 5,6 миллиона чеков по всей РФ, выданных в торговых точках в период с 1 по 24 января 2026 года, без учета маркетплейсов.
 
