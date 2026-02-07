Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фицо оценил перспективы иска против запрета на импорт газа из России - 07.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260207/fitso-867273123.html
Фицо оценил перспективы иска против запрета на импорт газа из России
Фицо оценил перспективы иска против запрета на импорт газа из России - 07.02.2026, ПРАЙМ
Фицо оценил перспективы иска против запрета на импорт газа из России
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что иск в суд Европейского союза против запрета на импорт газа из РФ может быть успешным. | 07.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-07T16:01+0300
2026-02-07T16:01+0300
энергетика
газ
словакия
рф
венгрия
роберт фицо
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84179/64/841796479_0:114:2881:1735_1920x0_80_0_0_09fb773c6c1b68d1ccf8f8c8c6eab456.jpg
БРАТИСЛАВА, 7 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что иск в суд Европейского союза против запрета на импорт газа из РФ может быть успешным. В конце января глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что Словакия приступит к подготовке иска против запрета на импорт российского газа из России в Европейский союз после официальной публикации соответствующего постановления в феврале. В начале февраля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщил, что Венгрия со своей стороны уже подала в суд ЕС для отмены запрета на импорт нефти и газа из России. "Думаю, что иск, который мы подаем против Еврокомиссии из-за решения отказаться от газа с востока, мы можем выиграть", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги". По его словам, некоторые европейские страны также разделяют мнение о том, что Европейская комиссия в этом случае обошла принцип единогласия, который необходим при принятии санкций. Из опубликованного ранее заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года.
https://1prime.ru/20260206/gaz-867245644.html
https://1prime.ru/20260206/gaz-867241221.html
словакия
рф
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84179/64/841796479_209:0:2673:1848_1920x0_80_0_0_631cbd291d867e64c940b79bb57b09d0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, словакия, рф, венгрия, роберт фицо, ес
Энергетика, Газ, СЛОВАКИЯ, РФ, ВЕНГРИЯ, Роберт Фицо, ЕС
16:01 07.02.2026
 
Фицо оценил перспективы иска против запрета на импорт газа из России

Премьер Фицо: иск Словакии против запрета на импорт российского газа может быть успешным

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БРАТИСЛАВА, 7 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что иск в суд Европейского союза против запрета на импорт газа из РФ может быть успешным.
В конце января глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что Словакия приступит к подготовке иска против запрета на импорт российского газа из России в Европейский союз после официальной публикации соответствующего постановления в феврале. В начале февраля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщил, что Венгрия со своей стороны уже подала в суд ЕС для отмены запрета на импорт нефти и газа из России.
Газокомпрессорная станция в Европе - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
В шести странах ЕС запасы газа опустились ниже 30 процентов
Вчера, 13:18
"Думаю, что иск, который мы подаем против Еврокомиссии из-за решения отказаться от газа с востока, мы можем выиграть", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги".
По его словам, некоторые европейские страны также разделяют мнение о том, что Европейская комиссия в этом случае обошла принцип единогласия, который необходим при принятии санкций.
Из опубликованного ранее заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года.
Трубопровод для транспортировки газа в ЕС - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
"Газпром": Европа отобрала из ПХГ 90 процентов закачанного к зиме газа
Вчера, 12:25
 
ЭнергетикаГазСЛОВАКИЯРФВЕНГРИЯРоберт ФицоЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала