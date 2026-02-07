https://1prime.ru/20260207/fitso-867273123.html
Фицо оценил перспективы иска против запрета на импорт газа из России
2026-02-07T16:01+0300
энергетика
газ
словакия
рф
венгрия
роберт фицо
ес
БРАТИСЛАВА, 7 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что иск в суд Европейского союза против запрета на импорт газа из РФ может быть успешным. В конце января глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что Словакия приступит к подготовке иска против запрета на импорт российского газа из России в Европейский союз после официальной публикации соответствующего постановления в феврале. В начале февраля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщил, что Венгрия со своей стороны уже подала в суд ЕС для отмены запрета на импорт нефти и газа из России. "Думаю, что иск, который мы подаем против Еврокомиссии из-за решения отказаться от газа с востока, мы можем выиграть", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги". По его словам, некоторые европейские страны также разделяют мнение о том, что Европейская комиссия в этом случае обошла принцип единогласия, который необходим при принятии санкций. Из опубликованного ранее заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года.
