Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол в Бельгии рассказал о последствиях отказа ЕС от российского газа - 07.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260207/gaz-867281608.html
Посол в Бельгии рассказал о последствиях отказа ЕС от российского газа
Посол в Бельгии рассказал о последствиях отказа ЕС от российского газа - 07.02.2026, ПРАЙМ
Посол в Бельгии рассказал о последствиях отказа ЕС от российского газа
Отказ Евросоюза от российских энергоресурсов привел к росту инфляции и сокращению располагаемых доходов населения стран-членов Евросоюза, заявил в интервью РИА... | 07.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-07T23:40+0300
2026-02-07T23:40+0300
энергетика
россия
бельгия
сша
рф
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/16/866802493_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_f291cb966533e30282f00b3e360f32a0.jpg
БРЮССЕЛЬ, 7 фев – ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Отказ Евросоюза от российских энергоресурсов привел к росту инфляции и сокращению располагаемых доходов населения стран-членов Евросоюза, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника посол России в Бельгии Денис Гончар. "Объективные данные статистики говорят о том, насколько ущербна и оторвана от жизни навязываемая Еврокомиссией политика в сфере энергетики. Спровоцированная отказом от российского топлива инфляция привела к сокращению располагаемых доходов населения", - сказал Гончар. Собеседник агентства отметил, что по подсчетам экспертов Национального банка Бельгии, в большинстве регионов страны уровень располагаемых доходов населения в 2024 году оставался ниже, чем в 2021 году. "С высокими ценами на энергию местные экономисты связывают и наблюдаемое снижение конкурентоспособности Бельгии. Так, например, электричество и природный газ обходятся местным производителям втрое дороже, чем их коллегам из США. Если Бельгия подчинится решению ЕС о прекращении импорта российского СПГ (сжиженного природного газа - ред.) с 1 января 2027 года, это станет очередным болезненным ударом для национальной экономики", - добавил дипломат. Гончар подчеркнул, что за всю свою историю Россия ни разу не использовала энергетику в качестве рычага политического давления. "В результате же отказа от профильного сотрудничества с Россией Европа попала в зависимость от США, которые вводят против нее заградительные пошлины и тарифы и заявляют о притязаниях на территории, которые в Старом Свете считают своими. Происходящее, безусловно, заставляет задуматься о способностях нынешних лидеров европейских стран к стратегическому планированию и оценке рисков", - заключил посол РФ в Бельгии. Евросоюз 26 января принял регламент по отказу от импорта СПГ и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с 1 января 2027 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с 1 ноября 2027 года. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа ЕС недосчитается более 17% своего импорта. В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
https://1prime.ru/20260207/fitso-867273123.html
бельгия
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/16/866802493_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_46e96121faffb44b31deefbeb24a7f69.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бельгия, сша, рф, ес
Энергетика, РОССИЯ, БЕЛЬГИЯ, США, РФ, ЕС
23:40 07.02.2026
 
Посол в Бельгии рассказал о последствиях отказа ЕС от российского газа

Посол Гончар: отказ Евросоюза от российских энергоресурсов привел к росту инфляции

© РИА Новости . Артем Кулекин | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Компрессорная станция. Архивное фото
© РИА Новости . Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 7 фев – ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Отказ Евросоюза от российских энергоресурсов привел к росту инфляции и сокращению располагаемых доходов населения стран-членов Евросоюза, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника посол России в Бельгии Денис Гончар.
"Объективные данные статистики говорят о том, насколько ущербна и оторвана от жизни навязываемая Еврокомиссией политика в сфере энергетики. Спровоцированная отказом от российского топлива инфляция привела к сокращению располагаемых доходов населения", - сказал Гончар.
Собеседник агентства отметил, что по подсчетам экспертов Национального банка Бельгии, в большинстве регионов страны уровень располагаемых доходов населения в 2024 году оставался ниже, чем в 2021 году.
"С высокими ценами на энергию местные экономисты связывают и наблюдаемое снижение конкурентоспособности Бельгии. Так, например, электричество и природный газ обходятся местным производителям втрое дороже, чем их коллегам из США. Если Бельгия подчинится решению ЕС о прекращении импорта российского СПГ (сжиженного природного газа - ред.) с 1 января 2027 года, это станет очередным болезненным ударом для национальной экономики", - добавил дипломат.
Гончар подчеркнул, что за всю свою историю Россия ни разу не использовала энергетику в качестве рычага политического давления.
"В результате же отказа от профильного сотрудничества с Россией Европа попала в зависимость от США, которые вводят против нее заградительные пошлины и тарифы и заявляют о притязаниях на территории, которые в Старом Свете считают своими. Происходящее, безусловно, заставляет задуматься о способностях нынешних лидеров европейских стран к стратегическому планированию и оценке рисков", - заключил посол РФ в Бельгии.
Евросоюз 26 января принял регламент по отказу от импорта СПГ и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с 1 января 2027 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с 1 ноября 2027 года. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа ЕС недосчитается более 17% своего импорта.
В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Фицо оценил перспективы иска против запрета на импорт газа из России
Вчера, 16:01
 
ЭнергетикаРОССИЯБЕЛЬГИЯСШАРФЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала