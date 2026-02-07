Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Восстановление Газы может занять десять лет, считает посол США в Израиле - 07.02.2026, ПРАЙМ
Восстановление Газы может занять десять лет, считает посол США в Израиле
Восстановление Газы может занять десять лет, считает посол США в Израиле - 07.02.2026, ПРАЙМ
Восстановление Газы может занять десять лет, считает посол США в Израиле
Восстановление Газы - колоссальная задача и она может занять 10 лет, заявил посол США в Израиле Майк Хакаби в интервью New York Post. | 07.02.2026, ПРАЙМ
сша
газа
израиль
палестина
НЬЮ-ЙОРК, 7 фев – ПРАЙМ. Восстановление Газы - колоссальная задача и она может занять 10 лет, заявил посол США в Израиле Майк Хакаби в интервью New York Post. "Мы говорим о годах... это может занять два-три года. Это может занять 10 лет", – сказал он. Сроки зависят от того, сколько стран поучаствуют в восстановлении анклава, объяснил Хакаби. "Газа могла бы стать Сингапуром. Вместо этого они превратили ее в Гаити", – подчеркнул посол США.
сша, газа, израиль, палестина
США, Газа, ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНА
18:42 07.02.2026
 
Восстановление Газы может занять десять лет, считает посол США в Израиле

Посол США в Израиле Хакаби: восстановление Газы может занять 10 лет

© РИА Новости . Тарек Алиян
Обломки зданий, разрушенных в секторе Газы
Обломки зданий, разрушенных в секторе Газы. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 7 фев – ПРАЙМ. Восстановление Газы - колоссальная задача и она может занять 10 лет, заявил посол США в Израиле Майк Хакаби в интервью New York Post.
"Мы говорим о годах... это может занять два-три года. Это может занять 10 лет", – сказал он.
Сроки зависят от того, сколько стран поучаствуют в восстановлении анклава, объяснил Хакаби.
"Газа могла бы стать Сингапуром. Вместо этого они превратили ее в Гаити", – подчеркнул посол США.
