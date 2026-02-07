https://1prime.ru/20260207/gaza-867276127.html

Восстановление Газы может занять десять лет, считает посол США в Израиле

2026-02-07T18:42+0300

сша

газа

израиль

палестина

НЬЮ-ЙОРК, 7 фев – ПРАЙМ. Восстановление Газы - колоссальная задача и она может занять 10 лет, заявил посол США в Израиле Майк Хакаби в интервью New York Post. "Мы говорим о годах... это может занять два-три года. Это может занять 10 лет", – сказал он. Сроки зависят от того, сколько стран поучаствуют в восстановлении анклава, объяснил Хакаби. "Газа могла бы стать Сингапуром. Вместо этого они превратили ее в Гаити", – подчеркнул посол США.

сша

газа

израиль

палестина

