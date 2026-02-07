https://1prime.ru/20260207/gaza-867276127.html
Восстановление Газы может занять десять лет, считает посол США в Израиле
2026-02-07T18:42+0300
сша
газа
израиль
палестина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/02/864160106_0:94:2000:1219_1920x0_80_0_0_1118e7e45df2b5eef24e24f5ee92e18c.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 7 фев – ПРАЙМ. Восстановление Газы - колоссальная задача и она может занять 10 лет, заявил посол США в Израиле Майк Хакаби в интервью New York Post. "Мы говорим о годах... это может занять два-три года. Это может занять 10 лет", – сказал он. Сроки зависят от того, сколько стран поучаствуют в восстановлении анклава, объяснил Хакаби. "Газа могла бы стать Сингапуром. Вместо этого они превратили ее в Гаити", – подчеркнул посол США.
https://1prime.ru/20260127/tramp--866947501.html
