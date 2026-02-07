Немецкая экономика потеряла 940 миллиардов евро с 2020 года из-за кризисов

https://1prime.ru/20260207/germaniya-867274032.html

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Немецкая экономика понесла убытки в размере около 940 миллиардов евро в виде потери добавленной стоимости в результате различных кризисов с 2020 года, говорится в исследовании Института немецкой экономики в Кёльне (IW), "В результате различных кризисов, начиная с 2020 года, немецкая экономика понесла убытки в размере около 940 миллиардов евро в виде потери добавленной стоимости. Пандемия COVID-19, энергетический кризис, вызванный конфликтом на Украине, и торговая политика (президента США Дональда) Трампа привели к экономическим потерям в размере более 20 000 евро на одного занятого человека за эти годы", - сообщается в исследовании. При этом четверть этой суммы приходится на 2025 год. Чтобы вернуть себе экономическое лидерство, Германии необходимо решить структурные проблемы: высокие цены на энергию, растущие отчисления в систему социального обеспечения и разросшуюся бюрократию, считает эксперт IW Михаэль Грёмлинг. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля 2025 года достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из Европейского союза в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин Штатов в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. В частности, в рамках договоренности ЕС обязался закупить у Америки энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока президентства Трампа, - а также инвестировать в Соединенные Штаты Америки дополнительные 600 миллиардов долларов.

