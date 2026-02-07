В Германии призвали создать газовый резерв и диверсифицировать поставщиков
Шнитцер: Германии следует создавать газовый резерв и диверсифицировать поставщиков
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Германии следует создавать газовый резерв и диверсифицировать поставщиков, чтобы не попадать в зависимость от американского сжиженного природного газа (СПГ), считает председатель Совета экспертов по оценке общего экономического развития Моника Шнитцер.
Совет экспертов по оценке общего экономического развития (Sachverständigenrat) ежегодно представляет правительству ФРГ доклад, в котором содержатся независимая экспертная оценка общего экономического положения страны, прогнозы и рекомендации по реформам.
"Я не думаю, что это хорошая идея - делать себя настолько зависимыми. И я бы не исключала возможности того, что (президент США Дональд) Трамп может пригрозить прекратить поставки газа в какой-то момент, если захочет, чтобы мы пошли на уступки", - заявила Шнитцер в интервью изданиям медиагруппы Funke.
При этом Шнитцер подчеркнула, что, если поставки из США прекратятся, то Европа будет конкурировать с Азией за эти поставки, и цены вырастут. "Целесообразно иметь газовый резерв. В случае серьезного кризиса, в какой бы форме он ни произошел, мы по крайней мере будем обеспечены на определенный период времени", - заявила экономист.
По данным объединенного реестра газовых хранилищ (AGSI), по состоянию на 6 февраля 2026 года заполненность хранилищ ФРГ газом составила лишь 28,42%. Ранее представитель министерства экономики ФРГ назвала надежной ситуацию с газоснабжением в Германии, несмотря на падение уровня заполненности газохранилищ.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.