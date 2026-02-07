Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В бундестаге выступили за сотрудничество Германии с Ливаном и Турцией - 07.02.2026
В бундестаге выступили за сотрудничество Германии с Ливаном и Турцией
В бундестаге выступили за сотрудничество Германии с Ливаном и Турцией - 07.02.2026, ПРАЙМ
В бундестаге выступили за сотрудничество Германии с Ливаном и Турцией
Глава фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) бундестага ФРГ Йенс Шпан выступил за сотрудничество Германии с Ливаном и... | 07.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-07T23:19+0300
2026-02-07T23:19+0300
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Глава фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) бундестага ФРГ Йенс Шпан выступил за сотрудничество Германии с Ливаном и Турцией для восстановления Сирии и стимулирования возвращения сирийских беженцев на родину. "Три страны - Турция, Ливан и Германия - с большим отрывом от других приняли большинство беженцев из Сирии. У нас общий интерес в том, чтобы как можно больше из них могли вернуться на родину... Мы должны сотрудничать в вопросе восстановления Сирии и поощрения возвращения", - заявил Шпан в интервью немецкому изданию Bild. В начале января газета Münchner Merkur со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении позиционный документ сообщала, что фракция намерена добиваться проведения в Германии масштабной "депортационной кампании" в отношении беженцев из Сирии и Афганистана. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что сирийские беженцы в Германии должны вернуться домой, поскольку война в их стране окончена, иначе им грозит депортация.
23:19 07.02.2026
 
В бундестаге выступили за сотрудничество Германии с Ливаном и Турцией

Шпан выступил за сотрудничество ФРГ с Ливаном и Турцией ради возвращения беженцев в Сирию

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Глава фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) бундестага ФРГ Йенс Шпан выступил за сотрудничество Германии с Ливаном и Турцией для восстановления Сирии и стимулирования возвращения сирийских беженцев на родину.
"Три страны - Турция, Ливан и Германия - с большим отрывом от других приняли большинство беженцев из Сирии. У нас общий интерес в том, чтобы как можно больше из них могли вернуться на родину... Мы должны сотрудничать в вопросе восстановления Сирии и поощрения возвращения", - заявил Шпан в интервью немецкому изданию Bild.
В начале января газета Münchner Merkur со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении позиционный документ сообщала, что фракция намерена добиваться проведения в Германии масштабной "депортационной кампании" в отношении беженцев из Сирии и Афганистана.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что сирийские беженцы в Германии должны вернуться домой, поскольку война в их стране окончена, иначе им грозит депортация.
Доходы Германии от экспорта товаров стагнируют третий год подряд
Вчера, 05:28
 
Заголовок открываемого материала