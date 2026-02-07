https://1prime.ru/20260207/germaniya-867280467.html

В бундестаге выступили за сотрудничество Германии с Ливаном и Турцией

В бундестаге выступили за сотрудничество Германии с Ливаном и Турцией - 07.02.2026, ПРАЙМ

В бундестаге выступили за сотрудничество Германии с Ливаном и Турцией

Глава фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) бундестага ФРГ Йенс Шпан выступил за сотрудничество Германии с Ливаном и... | 07.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-07T23:19+0300

2026-02-07T23:19+0300

2026-02-07T23:19+0300

политика

мировая экономика

общество

германия

сирия

ливан

фридрих мерц

https://cdnn.1prime.ru/img/76193/24/761932439_0:62:1025:638_1920x0_80_0_0_a47c33da2e2243d1570714d755deaa95.jpg

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Глава фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) бундестага ФРГ Йенс Шпан выступил за сотрудничество Германии с Ливаном и Турцией для восстановления Сирии и стимулирования возвращения сирийских беженцев на родину. "Три страны - Турция, Ливан и Германия - с большим отрывом от других приняли большинство беженцев из Сирии. У нас общий интерес в том, чтобы как можно больше из них могли вернуться на родину... Мы должны сотрудничать в вопросе восстановления Сирии и поощрения возвращения", - заявил Шпан в интервью немецкому изданию Bild. В начале января газета Münchner Merkur со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении позиционный документ сообщала, что фракция намерена добиваться проведения в Германии масштабной "депортационной кампании" в отношении беженцев из Сирии и Афганистана. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что сирийские беженцы в Германии должны вернуться домой, поскольку война в их стране окончена, иначе им грозит депортация.

https://1prime.ru/20260207/dohody-867264864.html

германия

сирия

ливан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , германия, сирия, ливан, фридрих мерц