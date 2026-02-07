https://1prime.ru/20260207/gosduma-867263035.html

В Госдуме предложили освободить чаевые от обложения НДФЛ

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил освободить чаевые от обложения НДФЛ, в том числе при использовании безналичных сервисов и платформ. Обращение с соответствующим предложением к главе Минфина Антону Силуанову имеется в распоряжении РИА Новости. "В целях устранения этого системного противоречия, реальной поддержки доходов граждан и стимулирования легальных экономических практик предлагаю внедрить освобождение от обложения НДФЛ сумм чаевых (добровольных вознаграждений), полученных от физических лиц., в том числе при использовании безналичных сервисов и платформ", - сказано в документе. Вице-спикер Госдумы отметил, что в настоящее время такие поступления квалифицируются как облагаемый НДФЛ доход, если чаевые поступают через расчетный счет организации, работодатель обязан удержать налог при их выплате сотруднику. По его словам, в результате добровольное вознаграждение от клиента, целиком предназначенное конкретному работнику, автоматически сокращается на 13% еще до выплаты. "Данная ситуация вступает в противоречие с экономической и социальной сущностью чаевых. Эти средства не являются гарантированной оплатой труда, установленной трудовым договором, а представляют собой личную, нерегулярную и непредсказуемую благодарность клиента за качественную услугу", - подчеркнул он. По мнению парламентария, налогообложение подобных платежей создает неоправданную административную нагрузку на бизнес, пытающийся легально распределять безналичные чаевые, и фактически ставит вне правового поля основную массу наличных чаевых, которые не могут быть эффективно учтены и обложены налогом. "Такой подход дезориентирует потребителей, полагающих, что их благодарность доходит до адресата в полном объеме, подрывает доверие к цифровым сервисам и наносит прямой ущерб доходам населения, лишая государство стимула для легализации этого значительного объема платежей", - считает Чернышов. По его словам, реализация инициативы создаст мощный стимул для повсеместного перехода к прозрачным безналичным расчетам, повысит собираемость страховых взносов с официальной части зарплат и укрепит устойчивость трудовых отношений. "Принятие такой меры станет важным шагом к укреплению доверия в экономике, обеспечит прямую финансовую поддержку миллионов работников и закрепит правовые основы для дальнейшего развития цифровой культуры сервиса в России", - добавил депутат.

