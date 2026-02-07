Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитик оценил перспективы ипотечного кредитования в России - 07.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260207/ipoteka-867267454.html
Аналитик оценил перспективы ипотечного кредитования в России
Аналитик оценил перспективы ипотечного кредитования в России - 07.02.2026, ПРАЙМ
Аналитик оценил перспективы ипотечного кредитования в России
Ипотечное кредитование в России в этом году будет стагнировать - рост выдач будет очень небольшим, либо даже возможно их сокращение, рассказал в интервью РИА... | 07.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-07T08:16+0300
2026-02-07T08:28+0300
финансы
банки
недвижимость
ран
ипотека
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83552/22/835522290_0:88:3077:1819_1920x0_80_0_0_14bfd591f71610108487824215a59c74.jpg
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Ипотечное кредитование в России в этом году будет стагнировать - рост выдач будет очень небольшим, либо даже возможно их сокращение, рассказал в интервью РИА Новости директор Института экономики (ИЭ) РАН Михаил Головнин. "По всей видимости, в этом году оно будет либо стагнировать, то есть будет очень небольшой рост, либо даже весьма вероятно сокращение ипотечного кредитования", - отметил эксперт. Портфель ипотечных кредитов российских банков за 2025 год вырос на 9% после роста на 10,9% в 2024 году. При этом в 2026 году регулятор ожидает роста ипотеки на уровне 6-11%, в частности, за счет дальнейшего повышения активности в сегменте рыночной ипотеки на фоне смягчения денежно-кредитных условий. По словам эксперта, снижению ставки по ипотеке могло бы способствовать замедление инфляции и, соответственно, снижение ключевой ставки Банка России, либо внедрение специальных мер поддержки, которые будет необходимо дополнительно настраивать.
https://1prime.ru/20260204/vtb-867174422.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83552/22/835522290_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_136487d522cabd78386aa658e53550a5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, недвижимость, ран, ипотека, россия
Финансы, Банки, Недвижимость, РАН, ипотека, РОССИЯ
08:16 07.02.2026 (обновлено: 08:28 07.02.2026)
 
Аналитик оценил перспективы ипотечного кредитования в России

Директор ИЭ РАН Головнин допустил сокращение ипотеки в России в 2026 году

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкИпотека
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Ипотека. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Ипотечное кредитование в России в этом году будет стагнировать - рост выдач будет очень небольшим, либо даже возможно их сокращение, рассказал в интервью РИА Новости директор Института экономики (ИЭ) РАН Михаил Головнин.
"По всей видимости, в этом году оно будет либо стагнировать, то есть будет очень небольшой рост, либо даже весьма вероятно сокращение ипотечного кредитования", - отметил эксперт.
Портфель ипотечных кредитов российских банков за 2025 год вырос на 9% после роста на 10,9% в 2024 году.
При этом в 2026 году регулятор ожидает роста ипотеки на уровне 6-11%, в частности, за счет дальнейшего повышения активности в сегменте рыночной ипотеки на фоне смягчения денежно-кредитных условий.
По словам эксперта, снижению ставки по ипотеке могло бы способствовать замедление инфляции и, соответственно, снижение ключевой ставки Банка России, либо внедрение специальных мер поддержки, которые будет необходимо дополнительно настраивать.
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
Банки выдали рекордные 430 миллиардов рублей на ипотеку в январе
4 февраля, 09:03
 
ФинансыБанкиНедвижимостьРАНипотекаРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала