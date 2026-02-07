https://1prime.ru/20260207/italiya-867275122.html
В районе Болоньи произошло повреждение ж/д полотна
В районе Болоньи произошло повреждение ж/д полотна - 07.02.2026, ПРАЙМ
В районе Болоньи произошло повреждение ж/д полотна
Сразу несколько повреждений железнодорожного полотна и сопутствующей инфраструктуры произошли в районе Болоньи на следующий день после открытия Зимней... | 07.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-07T17:41+0300
2026-02-07T17:41+0300
2026-02-07T17:41+0300
бизнес
рим
италия
https://cdnn.1prime.ru/img/76343/42/763434227_0:220:3872:2398_1920x0_80_0_0_31c924cfe168a4583fdbb4b787e5ff69.jpg
РИМ, 7 фев – ПРАЙМ. Сразу несколько повреждений железнодорожного полотна и сопутствующей инфраструктуры произошли в районе Болоньи на следующий день после открытия Зимней Олимпиады, следователи не исключают преднамеренную природу инцидентов, сообщила газета Corriere della Sera. Первый эпизод зафиксирован утром на участке между Болоньей и Венецией. Специалисты отметили повреждение кабелей, которое, предварительно, не носит случайный характер. Сообщается также о еще трех инцидентах: на линии Болонья–Падуя было найдено и обезврежено самодельное взрывное устройство на стрелочном переводе, на высокоскоростном участке той же трассы перерезаны электрические кабели, а на линии Болонья–Анкона в районе Пезаро произошел пожар в электрошкафу. "Следователи, проводящие проверки, не исключают возможности того, что это была демонстративная акция в анархистском стиле, подобная той, что произошла во Франции в 2024 году во время Олимпийских игр в Париже", - говорится в сообщении Corriere. Движение поездов вокруг железнодорожного узла Болоньи остается серьезно затрудненным. По информации оператора "Итальянская железнодорожная сеть" (Rfi), задержки достигают 120 минут, вводятся изменения маршрутов и отмены поездов. В 12.30 местного времени национальная компания сообщила о постепенном восстановлении движения. "В 12.30 движение поездов в районе центральной станции Болонья постепенно возобновляется после операции полиции на линии", - сообщила RFI. Как передает корреспондент РИА Новости, задержки заметны на главном вокзале Рима "Термини". несколько поездов опаздывают на 100 и более минут. Прибывающий поезд из Гориции задерживается сразу на 150 минут. Отправления также опаздывают на аналогичное время, причем основная масса опозданий касается южных направлений.
https://1prime.ru/20260113/italiya-866426562.html
рим
италия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76343/42/763434227_57:0:3513:2592_1920x0_80_0_0_9c0e0d3faaea03a4360fee788d7b4ee3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, рим, италия
В районе Болоньи произошло повреждение ж/д полотна
Corriere della Sera: в районе Болоньи произошли повреждения ж/д полотна и инфраструктуры
РИМ, 7 фев – ПРАЙМ.
Сразу несколько повреждений железнодорожного полотна и сопутствующей инфраструктуры произошли в районе Болоньи на следующий день после открытия Зимней Олимпиады, следователи не исключают преднамеренную природу инцидентов, сообщила газета Corriere della Sera
.
Первый эпизод зафиксирован утром на участке между Болоньей и Венецией. Специалисты отметили повреждение кабелей, которое, предварительно, не носит случайный характер.
Сообщается также о еще трех инцидентах: на линии Болонья–Падуя было найдено и обезврежено самодельное взрывное устройство на стрелочном переводе, на высокоскоростном участке той же трассы перерезаны электрические кабели, а на линии Болонья–Анкона в районе Пезаро произошел пожар в электрошкафу.
"Следователи, проводящие проверки, не исключают возможности того, что это была демонстративная акция в анархистском стиле, подобная той, что произошла во Франции
в 2024 году во время Олимпийских игр в Париже", - говорится в сообщении Corriere.
Движение поездов вокруг железнодорожного узла Болоньи остается серьезно затрудненным. По информации оператора "Итальянская железнодорожная сеть" (Rfi), задержки достигают 120 минут, вводятся изменения маршрутов и отмены поездов. В 12.30 местного времени национальная компания сообщила о постепенном восстановлении движения.
"В 12.30 движение поездов в районе центральной станции Болонья постепенно возобновляется после операции полиции на линии", - сообщила RFI.
Как передает корреспондент РИА Новости, задержки заметны на главном вокзале Рима
"Термини". несколько поездов опаздывают на 100 и более минут. Прибывающий поезд из Гориции задерживается сразу на 150 минут. Отправления также опаздывают на аналогичное время, причем основная масса опозданий касается южных направлений.
"Часовни переполнены": в Италии странным образом выросла смертность