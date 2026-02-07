https://1prime.ru/20260207/italiya-867275122.html

В районе Болоньи произошло повреждение ж/д полотна

2026-02-07T17:41+0300

бизнес

рим

италия

РИМ, 7 фев – ПРАЙМ. Сразу несколько повреждений железнодорожного полотна и сопутствующей инфраструктуры произошли в районе Болоньи на следующий день после открытия Зимней Олимпиады, следователи не исключают преднамеренную природу инцидентов, сообщила газета Corriere della Sera. Первый эпизод зафиксирован утром на участке между Болоньей и Венецией. Специалисты отметили повреждение кабелей, которое, предварительно, не носит случайный характер. Сообщается также о еще трех инцидентах: на линии Болонья–Падуя было найдено и обезврежено самодельное взрывное устройство на стрелочном переводе, на высокоскоростном участке той же трассы перерезаны электрические кабели, а на линии Болонья–Анкона в районе Пезаро произошел пожар в электрошкафу. "Следователи, проводящие проверки, не исключают возможности того, что это была демонстративная акция в анархистском стиле, подобная той, что произошла во Франции в 2024 году во время Олимпийских игр в Париже", - говорится в сообщении Corriere. Движение поездов вокруг железнодорожного узла Болоньи остается серьезно затрудненным. По информации оператора "Итальянская железнодорожная сеть" (Rfi), задержки достигают 120 минут, вводятся изменения маршрутов и отмены поездов. В 12.30 местного времени национальная компания сообщила о постепенном восстановлении движения. "В 12.30 движение поездов в районе центральной станции Болонья постепенно возобновляется после операции полиции на линии", - сообщила RFI. Как передает корреспондент РИА Новости, задержки заметны на главном вокзале Рима "Термини". несколько поездов опаздывают на 100 и более минут. Прибывающий поезд из Гориции задерживается сразу на 150 минут. Отправления также опаздывают на аналогичное время, причем основная масса опозданий касается южных направлений.

