Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В районе Болоньи произошло повреждение ж/д полотна - 07.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260207/italiya-867275122.html
В районе Болоньи произошло повреждение ж/д полотна
В районе Болоньи произошло повреждение ж/д полотна - 07.02.2026, ПРАЙМ
В районе Болоньи произошло повреждение ж/д полотна
Сразу несколько повреждений железнодорожного полотна и сопутствующей инфраструктуры произошли в районе Болоньи на следующий день после открытия Зимней... | 07.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-07T17:41+0300
2026-02-07T17:41+0300
бизнес
рим
италия
https://cdnn.1prime.ru/img/76343/42/763434227_0:220:3872:2398_1920x0_80_0_0_31c924cfe168a4583fdbb4b787e5ff69.jpg
РИМ, 7 фев – ПРАЙМ. Сразу несколько повреждений железнодорожного полотна и сопутствующей инфраструктуры произошли в районе Болоньи на следующий день после открытия Зимней Олимпиады, следователи не исключают преднамеренную природу инцидентов, сообщила газета Corriere della Sera. Первый эпизод зафиксирован утром на участке между Болоньей и Венецией. Специалисты отметили повреждение кабелей, которое, предварительно, не носит случайный характер. Сообщается также о еще трех инцидентах: на линии Болонья–Падуя было найдено и обезврежено самодельное взрывное устройство на стрелочном переводе, на высокоскоростном участке той же трассы перерезаны электрические кабели, а на линии Болонья–Анкона в районе Пезаро произошел пожар в электрошкафу. "Следователи, проводящие проверки, не исключают возможности того, что это была демонстративная акция в анархистском стиле, подобная той, что произошла во Франции в 2024 году во время Олимпийских игр в Париже", - говорится в сообщении Corriere. Движение поездов вокруг железнодорожного узла Болоньи остается серьезно затрудненным. По информации оператора "Итальянская железнодорожная сеть" (Rfi), задержки достигают 120 минут, вводятся изменения маршрутов и отмены поездов. В 12.30 местного времени национальная компания сообщила о постепенном восстановлении движения. "В 12.30 движение поездов в районе центральной станции Болонья постепенно возобновляется после операции полиции на линии", - сообщила RFI. Как передает корреспондент РИА Новости, задержки заметны на главном вокзале Рима "Термини". несколько поездов опаздывают на 100 и более минут. Прибывающий поезд из Гориции задерживается сразу на 150 минут. Отправления также опаздывают на аналогичное время, причем основная масса опозданий касается южных направлений.
https://1prime.ru/20260113/italiya-866426562.html
рим
италия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76343/42/763434227_57:0:3513:2592_1920x0_80_0_0_9c0e0d3faaea03a4360fee788d7b4ee3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, рим, италия
Бизнес, Рим, ИТАЛИЯ
17:41 07.02.2026
 
В районе Болоньи произошло повреждение ж/д полотна

Corriere della Sera: в районе Болоньи произошли повреждения ж/д полотна и инфраструктуры

© fotolia.com / pigio1958Флаг Италии
Флаг Италии - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Флаг Италии. Архивное фото
© fotolia.com / pigio1958
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
РИМ, 7 фев – ПРАЙМ. Сразу несколько повреждений железнодорожного полотна и сопутствующей инфраструктуры произошли в районе Болоньи на следующий день после открытия Зимней Олимпиады, следователи не исключают преднамеренную природу инцидентов, сообщила газета Corriere della Sera.
Первый эпизод зафиксирован утром на участке между Болоньей и Венецией. Специалисты отметили повреждение кабелей, которое, предварительно, не носит случайный характер.
Сообщается также о еще трех инцидентах: на линии Болонья–Падуя было найдено и обезврежено самодельное взрывное устройство на стрелочном переводе, на высокоскоростном участке той же трассы перерезаны электрические кабели, а на линии Болонья–Анкона в районе Пезаро произошел пожар в электрошкафу.
"Следователи, проводящие проверки, не исключают возможности того, что это была демонстративная акция в анархистском стиле, подобная той, что произошла во Франции в 2024 году во время Олимпийских игр в Париже", - говорится в сообщении Corriere.
Движение поездов вокруг железнодорожного узла Болоньи остается серьезно затрудненным. По информации оператора "Итальянская железнодорожная сеть" (Rfi), задержки достигают 120 минут, вводятся изменения маршрутов и отмены поездов. В 12.30 местного времени национальная компания сообщила о постепенном восстановлении движения.
"В 12.30 движение поездов в районе центральной станции Болонья постепенно возобновляется после операции полиции на линии", - сообщила RFI.
Как передает корреспондент РИА Новости, задержки заметны на главном вокзале Рима "Термини". несколько поездов опаздывают на 100 и более минут. Прибывающий поезд из Гориции задерживается сразу на 150 минут. Отправления также опаздывают на аналогичное время, причем основная масса опозданий касается южных направлений.
"Часовни переполнены": в Италии странным образом выросла смертность
13 января, 07:48
 
БизнесРимИТАЛИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала