В Японии отмечается тихий "День северных территорий"

2026-02-07T05:19+0300

2026-02-07T05:19+0300

2026-02-07T05:32+0300

общество

экономика

россия

япония

рф

москва

мид рф

мид

ОСАКА, 7 фев - ПРАЙМ. Впервые за многие годы в день "северных территорий", как в Японии называют южные острова Курильской гряды, в районе дипломатических представительств России громких акций ультраправых не наблюдается, передаёт корреспондент РИА Новости. Утром субботы на улицах вокруг генерального консульства России в Осаке пустынно и тихо. Единственное, что бросается в глаза, это большее число сотрудников правоохранительных органов, некоторые из которых имеют при себе специальные приборы для измерения уровня шума. "Гарантировать точно, что ничего не будет, нельзя, так как кто-то может и приехать, но так как сейчас период перед выборами, это всё-таки маловероятно", - заявили РИА Новости дежурившие на месте полицейские. Как сообщил РИА Новости источник в полиции Токио, громких выступлений около посольства РФ впервые за многие годы также не планируется. В связи с проведением предвыборной кампании такие выступления будут квалифицированы как нарушение закона о выборах и создании помех кандидатам. При этом источник не исключил подачи петиций пешими группами по 3-5 человек. Такие петиции опускали в ящик посольства еще в пятницу. День "северных территорий" отмечается в Японии 7 февраля в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Японии отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи - острова, возвращения которых она требует от России в послевоенный период. В этот день ультраправые организации на микроавтобусах черного или фиолетового цвета с флагами и лозунгами с утра и до вечера объезжают районы, где находятся российские дипломатические представительства, и через громкоговорители выкрикивают требования о возврате островов, перемежая их трансляцией военных маршей. Также группы делегатов по несколько человек пешком отправляются к посольству, где зачитывает петицию и требования, а затем передают ее в дипмиссию. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит. После того, как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2024 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

япония

рф

москва

2026

общество , россия, япония, рф, москва, мид рф, мид