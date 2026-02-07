Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Карелии грузовой поезд столкнулся с выехавшим на пути снегоходом - 07.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260207/kareliya-867279231.html
В Карелии грузовой поезд столкнулся с выехавшим на пути снегоходом
В Карелии грузовой поезд столкнулся с выехавшим на пути снегоходом - 07.02.2026, ПРАЙМ
В Карелии грузовой поезд столкнулся с выехавшим на пути снегоходом
Грузовой поезд столкнулся с выехавшим на пути снегоходом в Карелии, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщила Октябрьская железная дорога. | 07.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-07T21:54+0300
2026-02-07T21:54+0300
происшествия
бизнес
россия
карелия
https://cdnn.1prime.ru/img/77212/69/772126947_0:106:1501:950_1920x0_80_0_0_6d413232588d9698e0f8a038fdf9f381.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Грузовой поезд столкнулся с выехавшим на пути снегоходом в Карелии, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщила Октябрьская железная дорога. "Сегодня в 19 часов 16 минут на перегоне Сяньга – Эссойла Октябрьской железной дороги водитель снегохода выехал на пути вне железнодорожного переезда перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении. По предварительной информации, пострадавших нет. Сообщается, что на движение других поездов происшествие не повлияло.
https://1prime.ru/20260124/lokomotiv-866853792.html
карелия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77212/69/772126947_81:0:1414:1000_1920x0_80_0_0_f5b6aaf109c36bedfb07c672901ee9d6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, карелия
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, Карелия
21:54 07.02.2026
 
В Карелии грузовой поезд столкнулся с выехавшим на пути снегоходом

В Карелии грузовой поезд столкнулся с выехавшим на пути снегоходом, пострадавших нет

© fotolia.com / lesobazaЖелезная дорога
Железная дорога - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Железная дорога. Архивное фото
© fotolia.com / lesobaza
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Грузовой поезд столкнулся с выехавшим на пути снегоходом в Карелии, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщила Октябрьская железная дорога.
"Сегодня в 19 часов 16 минут на перегоне Сяньга – Эссойла Октябрьской железной дороги водитель снегохода выехал на пути вне железнодорожного переезда перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Сообщается, что на движение других поездов происшествие не повлияло.
Локомотив грузового поезда сошел с рельсов в Хабаровском крае
24 января, 02:56
 
ПроисшествияБизнесРОССИЯКарелия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала