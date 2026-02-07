https://1prime.ru/20260207/kareliya-867279231.html

В Карелии грузовой поезд столкнулся с выехавшим на пути снегоходом

В Карелии грузовой поезд столкнулся с выехавшим на пути снегоходом - 07.02.2026, ПРАЙМ

В Карелии грузовой поезд столкнулся с выехавшим на пути снегоходом

Грузовой поезд столкнулся с выехавшим на пути снегоходом в Карелии, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщила Октябрьская железная дорога. | 07.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-07T21:54+0300

2026-02-07T21:54+0300

2026-02-07T21:54+0300

происшествия

бизнес

россия

карелия

https://cdnn.1prime.ru/img/77212/69/772126947_0:106:1501:950_1920x0_80_0_0_6d413232588d9698e0f8a038fdf9f381.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Грузовой поезд столкнулся с выехавшим на пути снегоходом в Карелии, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщила Октябрьская железная дорога. "Сегодня в 19 часов 16 минут на перегоне Сяньга – Эссойла Октябрьской железной дороги водитель снегохода выехал на пути вне железнодорожного переезда перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении. По предварительной информации, пострадавших нет. Сообщается, что на движение других поездов происшествие не повлияло.

https://1prime.ru/20260124/lokomotiv-866853792.html

карелия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, карелия