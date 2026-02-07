https://1prime.ru/20260207/kareliya-867279231.html
В Карелии грузовой поезд столкнулся с выехавшим на пути снегоходом
2026-02-07T21:54+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Грузовой поезд столкнулся с выехавшим на пути снегоходом в Карелии, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщила Октябрьская железная дорога. "Сегодня в 19 часов 16 минут на перегоне Сяньга – Эссойла Октябрьской железной дороги водитель снегохода выехал на пути вне железнодорожного переезда перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении. По предварительной информации, пострадавших нет. Сообщается, что на движение других поездов происшествие не повлияло.
