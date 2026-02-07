Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В украинском Кировограде прогремели взрывы
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Взрывы прогремели в украинском Кировограде на фоне воздушной тревоги, сообщает "24 канал". "Взрывы в Кропивницком (Кировограде - ред.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Кировоградской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Экономика
04:00 07.02.2026
 
Заголовок открываемого материала