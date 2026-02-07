https://1prime.ru/20260207/kirovograd-867263970.html
В украинском Кировограде прогремели взрывы
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Взрывы прогремели в украинском Кировограде на фоне воздушной тревоги, сообщает "24 канал".
"Взрывы в Кропивницком (Кировограде - ред.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Кировоградской области звучит сигнал воздушной тревоги.
