МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Россияне активно пользуются безвизовым режимом с Китаем: в четвертом квартале прошлого года количество поездок в Поднебесную подскочило до рекордных 746 тысяч, выяснило РИА Новости по статистическим данным. Китай с 15 сентября на год ввел пилотный безвизовый режим для граждан России, позволяющий находиться в стране до 30 дней с туристическими и деловыми целями, а также для посещения родственников или транзита. По данным статистики, в октябре-декабре россияне совершили рекордные для одного квартала 745,8 тысячи поездок в Китай, что почти на 40% больше уровня годом ранее. В частности, количество туристических поездок выросло почти на треть, до 395,6 тысячи, а частных - в 1,8 раза, до 231,1 тысячи. Одновременно число путешествий с деловыми целями за год уменьшилось на 4%, составив 28,7 тысячи. На остальные цели поездок безвизовый режим не распространяется. В целом за год количество поездок россиян в Китай подскочило с 1,9 миллиона до 2,47 миллиона. Это стало вторым значением в современной истории - больше было только в 2019 году (2,6 миллиона).
14:21 07.02.2026 (обновлено: 15:14 07.02.2026)
 
Россияне совершили рекордное число поездок в Китай

© РИА Новости . Николай Разуваев | Перейти в медиабанкФлаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Россияне активно пользуются безвизовым режимом с Китаем: в четвертом квартале прошлого года количество поездок в Поднебесную подскочило до рекордных 746 тысяч, выяснило РИА Новости по статистическим данным.
Китай с 15 сентября на год ввел пилотный безвизовый режим для граждан России, позволяющий находиться в стране до 30 дней с туристическими и деловыми целями, а также для посещения родственников или транзита.
По данным статистики, в октябре-декабре россияне совершили рекордные для одного квартала 745,8 тысячи поездок в Китай, что почти на 40% больше уровня годом ранее.
В частности, количество туристических поездок выросло почти на треть, до 395,6 тысячи, а частных - в 1,8 раза, до 231,1 тысячи. Одновременно число путешествий с деловыми целями за год уменьшилось на 4%, составив 28,7 тысячи. На остальные цели поездок безвизовый режим не распространяется.
В целом за год количество поездок россиян в Китай подскочило с 1,9 миллиона до 2,47 миллиона. Это стало вторым значением в современной истории - больше было только в 2019 году (2,6 миллиона).
