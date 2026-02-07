В Германии встревожены признаниями брата Кличко об Украине
BZ: разговор брата Кличко с пранкерами из России обнажил проблемы украинской власти
Мэр Киева Виталий Кличко . Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Беседа российских пранкеров с боксером Владимиром Кличко позволила узнать неожиданные детали о положении дел в украинской политике, пишет Berliner Zeitung.
Ранее российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) связались с ним от имени польского чиновника. В ходе разговора собеседник резко высказался о масштабах коррупции на Украине.
"Кличко пожаловался, что коррумпированные структуры серьезно мешают международной поддержке Украины. Это серьезная проблема для главы киевского режима Владимира Зеленского, поскольку средства, по всей видимости, незаконно присваивались даже в военное время", — говорится в публикации.
Газета обращает внимание и на другое признание: Владимир Кличко рассказал, что нередко заменяет брата на официальных мероприятиях.
"На протяжении десятилетий коррупция остается одной из самых серьезных социальных проблем Украины. Несмотря на многократные обещания провести реформы и международную поддержку в борьбе с кумовством и взяточничеством, во многих сферах администрации и вооруженных сил сохраняются глубоко укоренившиеся коррупционные структуры", — резюмируется в статье.
В последние месяцы на Украине активизировалась внутриполитическая конкуренция, подогретая коррупционными скандалами. НАБУ и САП сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко и глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции.
После этого экс-премьер Тимошенко во время выступления в парламенте обвинила в коррупции самого Владимира Зеленского.
До этого, в ноябре прошлого года, Зеленский подписал указ об увольнении главы своего офиса Андрея Ермака. Отставке предшествовали обыски в его квартире на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.