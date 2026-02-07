В Германии встревожены признаниями брата Кличко об Украине

https://1prime.ru/20260207/klichko-867281045.html

Беседа российских пранкеров с боксером Владимиром Кличко позволила узнать неожиданные детали о положении дел в украинской политике, пишет Berliner Zeitung. | 07.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Беседа российских пранкеров с боксером Владимиром Кличко позволила узнать неожиданные детали о положении дел в украинской политике, пишет Berliner Zeitung.Ранее российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) связались с ним от имени польского чиновника. В ходе разговора собеседник резко высказался о масштабах коррупции на Украине."Кличко пожаловался, что коррумпированные структуры серьезно мешают международной поддержке Украины. Это серьезная проблема для главы киевского режима Владимира Зеленского, поскольку средства, по всей видимости, незаконно присваивались даже в военное время", — говорится в публикации.Газета обращает внимание и на другое признание: Владимир Кличко рассказал, что нередко заменяет брата на официальных мероприятиях."На протяжении десятилетий коррупция остается одной из самых серьезных социальных проблем Украины. Несмотря на многократные обещания провести реформы и международную поддержку в борьбе с кумовством и взяточничеством, во многих сферах администрации и вооруженных сил сохраняются глубоко укоренившиеся коррупционные структуры", — резюмируется в статье.В последние месяцы на Украине активизировалась внутриполитическая конкуренция, подогретая коррупционными скандалами. НАБУ и САП сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко и глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции.После этого экс-премьер Тимошенко во время выступления в парламенте обвинила в коррупции самого Владимира Зеленского.До этого, в ноябре прошлого года, Зеленский подписал указ об увольнении главы своего офиса Андрея Ермака. Отставке предшествовали обыски в его квартире на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.

украина, германия, владимир зеленский, давид арахамия, рада, набу, в мире