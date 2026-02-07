Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии встревожены признаниями брата Кличко об Украине - 07.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260207/klichko-867281045.html
В Германии встревожены признаниями брата Кличко об Украине
В Германии встревожены признаниями брата Кличко об Украине - 07.02.2026, ПРАЙМ
В Германии встревожены признаниями брата Кличко об Украине
Беседа российских пранкеров с боксером Владимиром Кличко позволила узнать неожиданные детали о положении дел в украинской политике, пишет Berliner Zeitung. | 07.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-07T23:25+0300
2026-02-07T23:25+0300
украина
германия
владимир зеленский
давид арахамия
рада
набу
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84244/26/842442623_0:0:3059:1720_1920x0_80_0_0_e09ff17b4c80a5f9e6a11cae4a27bbfe.jpg
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Беседа российских пранкеров с боксером Владимиром Кличко позволила узнать неожиданные детали о положении дел в украинской политике, пишет Berliner Zeitung.Ранее российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) связались с ним от имени польского чиновника. В ходе разговора собеседник резко высказался о масштабах коррупции на Украине."Кличко пожаловался, что коррумпированные структуры серьезно мешают международной поддержке Украины. Это серьезная проблема для главы киевского режима Владимира Зеленского, поскольку средства, по всей видимости, незаконно присваивались даже в военное время", — говорится в публикации.Газета обращает внимание и на другое признание: Владимир Кличко рассказал, что нередко заменяет брата на официальных мероприятиях."На протяжении десятилетий коррупция остается одной из самых серьезных социальных проблем Украины. Несмотря на многократные обещания провести реформы и международную поддержку в борьбе с кумовством и взяточничеством, во многих сферах администрации и вооруженных сил сохраняются глубоко укоренившиеся коррупционные структуры", — резюмируется в статье.В последние месяцы на Украине активизировалась внутриполитическая конкуренция, подогретая коррупционными скандалами. НАБУ и САП сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко и глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции.После этого экс-премьер Тимошенко во время выступления в парламенте обвинила в коррупции самого Владимира Зеленского.До этого, в ноябре прошлого года, Зеленский подписал указ об увольнении главы своего офиса Андрея Ермака. Отставке предшествовали обыски в его квартире на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
https://1prime.ru/20260207/zelenskiy-867280907.html
https://1prime.ru/20260207/raskol-867280749.html
украина
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84244/26/842442623_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_41362c5f202959c2a1b07789deb2ded4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, германия, владимир зеленский, давид арахамия, рада, набу, в мире
УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Владимир Зеленский, Давид Арахамия, Рада, НАБУ, В мире
23:25 07.02.2026
 
В Германии встревожены признаниями брата Кличко об Украине

BZ: разговор брата Кличко с пранкерами из России обнажил проблемы украинской власти

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Мэр Киева Виталий Кличко . Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Беседа российских пранкеров с боксером Владимиром Кличко позволила узнать неожиданные детали о положении дел в украинской политике, пишет Berliner Zeitung.
Ранее российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) связались с ним от имени польского чиновника. В ходе разговора собеседник резко высказался о масштабах коррупции на Украине.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Зеленский сделал истеричное заявление из-за ситуации на Украине
Вчера, 23:23
"Кличко пожаловался, что коррумпированные структуры серьезно мешают международной поддержке Украины. Это серьезная проблема для главы киевского режима Владимира Зеленского, поскольку средства, по всей видимости, незаконно присваивались даже в военное время", — говорится в публикации.
Газета обращает внимание и на другое признание: Владимир Кличко рассказал, что нередко заменяет брата на официальных мероприятиях.
"На протяжении десятилетий коррупция остается одной из самых серьезных социальных проблем Украины. Несмотря на многократные обещания провести реформы и международную поддержку в борьбе с кумовством и взяточничеством, во многих сферах администрации и вооруженных сил сохраняются глубоко укоренившиеся коррупционные структуры", — резюмируется в статье.
В последние месяцы на Украине активизировалась внутриполитическая конкуренция, подогретая коррупционными скандалами. НАБУ и САП сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко и глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции.
После этого экс-премьер Тимошенко во время выступления в парламенте обвинила в коррупции самого Владимира Зеленского.
До этого, в ноябре прошлого года, Зеленский подписал указ об увольнении главы своего офиса Андрея Ермака. Отставке предшествовали обыски в его квартире на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
Флаг Евросоюза в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
На Западе предупредили о расколе в Европе из-за России
Вчера, 23:21
 
УКРАИНАГЕРМАНИЯВладимир ЗеленскийДавид АрахамияРадаНАБУВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала