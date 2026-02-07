https://1prime.ru/20260207/koshkovich-867270660.html

Новый выпад фон дер Ляйен в адрес России вызвал изумление на Западе

Новый выпад фон дер Ляйен в адрес России вызвал изумление на Западе - 07.02.2026, ПРАЙМ

Новый выпад фон дер Ляйен в адрес России вызвал изумление на Западе

Слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о России удивили аналитика венгерского Центра фундаментальных прав Золтана Кошковича. Об этом он написал в соцсети | 07.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-07T12:02+0300

2026-02-07T12:02+0300

2026-02-07T12:02+0300

запад

украина

урсула фон дер ляйен

ес

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864504107_683:433:2518:1465_1920x0_80_0_0_439b5083c22c89ef4b05a7859ffeb04a.jpg

МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о России удивили аналитика венгерского Центра фундаментальных прав Золтана Кошковича. Об этом он написал в соцсети X. Она утверждает, что Россия сядет за стол переговоров с искренними намерениями, только если на нее окажут давление, поэтому ЕС представил 20-й пакет санкций. "20-й раз - это просто прелесть... Но, пожалуйста, по крайней мере, наденьте шлем, прежде чем влетать головой в кирпичную стену. (Снова)", — в ответ написал Кошкович. Запад усилил экономическое давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С начала спецоперации ЕС вел уже 19 пакетов рестрикций.Как отмечал представитель Кремля Дмитрия Пескова, санкции — это обоюдоострое оружие. Москва не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными и выступает против них.

https://1prime.ru/20260130/zelenskiy-867042882.html

https://1prime.ru/20260131/zelenskiy-867077108.html

запад

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запад, украина, урсула фон дер ляйен, ес, россия