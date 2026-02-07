Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новый выпад фон дер Ляйен в адрес России вызвал изумление на Западе - 07.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260207/koshkovich-867270660.html
Новый выпад фон дер Ляйен в адрес России вызвал изумление на Западе
Новый выпад фон дер Ляйен в адрес России вызвал изумление на Западе - 07.02.2026, ПРАЙМ
Новый выпад фон дер Ляйен в адрес России вызвал изумление на Западе
Слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о России удивили аналитика венгерского Центра фундаментальных прав Золтана Кошковича. Об этом он написал в соцсети | 07.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-07T12:02+0300
2026-02-07T12:02+0300
запад
украина
урсула фон дер ляйен
ес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864504107_683:433:2518:1465_1920x0_80_0_0_439b5083c22c89ef4b05a7859ffeb04a.jpg
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о России удивили аналитика венгерского Центра фундаментальных прав Золтана Кошковича. Об этом он написал в соцсети X. Она утверждает, что Россия сядет за стол переговоров с искренними намерениями, только если на нее окажут давление, поэтому ЕС представил 20-й пакет санкций. "20-й раз - это просто прелесть... Но, пожалуйста, по крайней мере, наденьте шлем, прежде чем влетать головой в кирпичную стену. (Снова)", — в ответ написал Кошкович. Запад усилил экономическое давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С начала спецоперации ЕС вел уже 19 пакетов рестрикций.Как отмечал представитель Кремля Дмитрия Пескова, санкции — это обоюдоострое оружие. Москва не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными и выступает против них.
https://1prime.ru/20260130/zelenskiy-867042882.html
https://1prime.ru/20260131/zelenskiy-867077108.html
запад
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864504107_821:428:2302:1539_1920x0_80_0_0_e37f4122ae94f3f12004909306abb547.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запад, украина, урсула фон дер ляйен, ес, россия
ЗАПАД, УКРАИНА, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, РОССИЯ
12:02 07.02.2026
 
Новый выпад фон дер Ляйен в адрес России вызвал изумление на Западе

Кошковича поразило заявление фон дер Ляйен о 20-м пакете санкций против РФ

© AP Photo / Virginia MayoПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о России удивили аналитика венгерского Центра фундаментальных прав Золтана Кошковича. Об этом он написал в соцсети X.

Она утверждает, что Россия сядет за стол переговоров с искренними намерениями, только если на нее окажут давление, поэтому ЕС представил 20-й пакет санкций.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
Зеленский сделал громкое заявление о Путине
30 января, 11:48
"20-й раз - это просто прелесть... Но, пожалуйста, по крайней мере, наденьте шлем, прежде чем влетать головой в кирпичную стену. (Снова)", — в ответ написал Кошкович.

Запад усилил экономическое давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С начала спецоперации ЕС вел уже 19 пакетов рестрикций.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрия Пескова, санкции — это обоюдоострое оружие. Москва не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными и выступает против них.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
Новое заявление Зеленского о России поразило Запад
31 января, 11:43
 
ЗАПАДУКРАИНАУрсула фон дер ЛяйенЕСРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала