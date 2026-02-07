https://1prime.ru/20260207/lechenie-867268373.html

Страховщики оценили среднюю стоимость лечения рака в России в 2025 году

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Стоимость полного цикла лечения рака в России в 2025 году составила в среднем 1,63 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в "АльфаСтраховании". "Средняя стоимость полного цикла лечения онкологии в 2025 году составила, по данным "АльфаСтрахования", 1,63 миллиона рублей. За последние три года стоимость лечения выросла в среднем на 27%", - сообщили в компании. При этом максимальная сумма, которую страховщик выплатил по одному случаю в прошлом году, достигла 23,1 миллиона рублей. Лечение проходило в Германии у пациента с диагнозом рак брюшной полости. Эксперты страховой компании проанализировали обращения клиентов за прошлый год и выяснили, что мужчины стали активнее обращаться за лечением онкологических заболеваний. "В 2025 году доля мужчин среди обратившихся за лечением онкологии составила 36% против 33% в 2024 году. При этом большинство обращений – 64% – по-прежнему поступает от женщин", - сообщили в компании. "Рост обращений среди мужчин связан с несколькими факторами. Растет общая информированность о возможностях страхования и важности ранней диагностики. Вопреки расхожему мнению о том, что "сильный" пол зачастую избегает профилактических визитов к врачам, обращаясь к специалистам только в крайнем случае, наша статистика говорит об обратном. Это позволяет выявлять заболевания на ранней стадии и успешно справляться с ними", – объяснил руководитель управления международного медицинского страхования компании Павел Королев. Наибольшая доля обращений пациентов в прошлом году традиционно была связана с такими заболеваниями, как рак молочной железы (26%), органов пищеварения (18%) и женской репродуктивной системы (10%). При этом в 2025 году выросла доля обращений, связанных с раком мужских половых органов. Наиболее активно обращаются за лечением застрахованные в возрастных группах 41-50 лет (40% обращений) и 51-60 лет (32%). Всего, по данным страховщика, количество обращений по полисам увеличилось на 44%.

