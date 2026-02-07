Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Мерзкая лягушка". В Британии набросились на Макрона из-за плана по Украине - 07.02.2026
"Мерзкая лягушка". В Британии набросились на Макрона из-за плана по Украине
"Мерзкая лягушка". В Британии набросились на Макрона из-за плана по Украине - 07.02.2026, ПРАЙМ
"Мерзкая лягушка". В Британии набросились на Макрона из-за плана по Украине
Читатели британской газеты The Telegraph резко отреагировали на требование Франции в адрес Великобритании заплатить два миллиарда фунтов за доступ к военным... | 07.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-07T17:29+0300
2026-02-07T17:31+0300
мировая экономика
общество
украина
великобритания
франция
ес
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Читатели британской газеты The Telegraph резко отреагировали на требование Франции в адрес Великобритании заплатить два миллиарда фунтов за доступ к военным контрактам ЕС для Украины."ЕС, олицетворением которого является эта мерзкая лягушка, кажется самой неразумной и меркантильной организацией в свободном мире. Вступительный взнос в два миллиарда фунтов, чтобы присоединиться к крупной европейской программе помощи Украине? Абсурд", — написал один из комментаторов."Макрон — позер и отвратительный человек. Если он думает, что мы ему что-то должны, то заблуждается", — отметил другой."Катись-ка ты отсюда, Макрон", — посоветовал третий."Пусть Макрон и его приятели из ЕС свистят. Мы географически дальше всех, и у нас есть свои проблемы. Пусть Европа разбирается с этим сама и перестанет полагаться на вмешательство Великобритании/США. Пора Франции, Германии, Италии, Болгарии, Австрии и другим позаботиться о себе", — выразил мнение еще один пользователь."Итак, Макрон хочет, чтобы мы заплатили два миллиарда фунтов за привилегию вступить в клуб, где мы сможем раздавать Украине еще миллиарды? Учитывая, что интересы Великобритании представляет Стармер, утверждение сделки — вопрос времени", — заключили пользователи.Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что руководители Евросоюза предварительно одобрили доступ Британии к контрактам на поставку вооружений на Украину в обмен на то, что Лондону придется участвовать в оплате процентных расходов по кредиту. Ранее переговоры затянулись из-за нежелания Лондона платить взнос в размере 6,7 миллиарда евро за участие в программе. Великобритания предложила один процент от требуемой суммы, после чего Еврокомиссия снизила требования до двух миллиардов евро.
украина
великобритания
франция
мировая экономика, общество , украина, великобритания, франция, ес
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФРАНЦИЯ, ЕС
17:29 07.02.2026 (обновлено: 17:31 07.02.2026)
 

"Мерзкая лягушка". В Британии набросились на Макрона из-за плана по Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Читатели британской газеты The Telegraph резко отреагировали на требование Франции в адрес Великобритании заплатить два миллиарда фунтов за доступ к военным контрактам ЕС для Украины.

"ЕС, олицетворением которого является эта мерзкая лягушка, кажется самой неразумной и меркантильной организацией в свободном мире. Вступительный взнос в два миллиарда фунтов, чтобы присоединиться к крупной европейской программе помощи Украине? Абсурд", — написал один из комментаторов.
"Макрон — позер и отвратительный человек. Если он думает, что мы ему что-то должны, то заблуждается", — отметил другой.
"Катись-ка ты отсюда, Макрон", — посоветовал третий.

"Пусть Макрон и его приятели из ЕС свистят. Мы географически дальше всех, и у нас есть свои проблемы. Пусть Европа разбирается с этим сама и перестанет полагаться на вмешательство Великобритании/США. Пора Франции, Германии, Италии, Болгарии, Австрии и другим позаботиться о себе", — выразил мнение еще один пользователь.

"Итак, Макрон хочет, чтобы мы заплатили два миллиарда фунтов за привилегию вступить в клуб, где мы сможем раздавать Украине еще миллиарды? Учитывая, что интересы Великобритании представляет Стармер, утверждение сделки — вопрос времени", — заключили пользователи.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что руководители Евросоюза предварительно одобрили доступ Британии к контрактам на поставку вооружений на Украину в обмен на то, что Лондону придется участвовать в оплате процентных расходов по кредиту. Ранее переговоры затянулись из-за нежелания Лондона платить взнос в размере 6,7 миллиарда евро за участие в программе. Великобритания предложила один процент от требуемой суммы, после чего Еврокомиссия снизила требования до двух миллиардов евро.
Мировая экономикаОбществоУКРАИНАВЕЛИКОБРИТАНИЯФРАНЦИЯЕС
 
 
