https://1prime.ru/20260207/makron-867274971.html

"Мерзкая лягушка". В Британии набросились на Макрона из-за плана по Украине

"Мерзкая лягушка". В Британии набросились на Макрона из-за плана по Украине - 07.02.2026, ПРАЙМ

"Мерзкая лягушка". В Британии набросились на Макрона из-за плана по Украине

Читатели британской газеты The Telegraph резко отреагировали на требование Франции в адрес Великобритании заплатить два миллиарда фунтов за доступ к военным... | 07.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-07T17:29+0300

2026-02-07T17:29+0300

2026-02-07T17:31+0300

мировая экономика

общество

украина

великобритания

франция

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042158_0:318:947:851_1920x0_80_0_0_55a07c7da4e5bb30bb2582f78b5ed37f.jpg

МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Читатели британской газеты The Telegraph резко отреагировали на требование Франции в адрес Великобритании заплатить два миллиарда фунтов за доступ к военным контрактам ЕС для Украины."ЕС, олицетворением которого является эта мерзкая лягушка, кажется самой неразумной и меркантильной организацией в свободном мире. Вступительный взнос в два миллиарда фунтов, чтобы присоединиться к крупной европейской программе помощи Украине? Абсурд", — написал один из комментаторов."Макрон — позер и отвратительный человек. Если он думает, что мы ему что-то должны, то заблуждается", — отметил другой."Катись-ка ты отсюда, Макрон", — посоветовал третий."Пусть Макрон и его приятели из ЕС свистят. Мы географически дальше всех, и у нас есть свои проблемы. Пусть Европа разбирается с этим сама и перестанет полагаться на вмешательство Великобритании/США. Пора Франции, Германии, Италии, Болгарии, Австрии и другим позаботиться о себе", — выразил мнение еще один пользователь."Итак, Макрон хочет, чтобы мы заплатили два миллиарда фунтов за привилегию вступить в клуб, где мы сможем раздавать Украине еще миллиарды? Учитывая, что интересы Великобритании представляет Стармер, утверждение сделки — вопрос времени", — заключили пользователи.Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что руководители Евросоюза предварительно одобрили доступ Британии к контрактам на поставку вооружений на Украину в обмен на то, что Лондону придется участвовать в оплате процентных расходов по кредиту. Ранее переговоры затянулись из-за нежелания Лондона платить взнос в размере 6,7 миллиарда евро за участие в программе. Великобритания предложила один процент от требуемой суммы, после чего Еврокомиссия снизила требования до двух миллиардов евро.

https://1prime.ru/20260205/makron-867217232.html

https://1prime.ru/20260203/makron-867164265.html

украина

великобритания

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , украина, великобритания, франция, ес