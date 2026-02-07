Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
02:30 07.02.2026
 
В ОП рассказали о штрафах за продажу энергетических напитков детям

Член ОП Машаров: за продажу энергетических напитков детям грозит штраф до 500 тысяч рублей

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Штраф от 30 до 500 тысяч рублей может грозить россиянам за продажу энергетических напитков детям, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Машаров напомнил, что с 7 июня 2025 года введена административная ответственность за продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним.
"За нарушение установлен административный штраф в размере: для граждан - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; для юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей", - рассказал Машаров.
По словам Машарова, вред от энергетических напитков очевиден: повышение давления, риск раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета из-за высокого содержания сахара в таких напитках.
 
