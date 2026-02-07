https://1prime.ru/20260207/op-867263152.html

В ОП рассказали о штрафах за продажу энергетических напитков детям

В ОП рассказали о штрафах за продажу энергетических напитков детям - 07.02.2026, ПРАЙМ

В ОП рассказали о штрафах за продажу энергетических напитков детям

Штраф от 30 до 500 тысяч рублей может грозить россиянам за продажу энергетических напитков детям, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной... | 07.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-07T02:30+0300

2026-02-07T02:30+0300

2026-02-07T02:30+0300

россия

общество

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867263152.jpg?1770420622

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Штраф от 30 до 500 тысяч рублей может грозить россиянам за продажу энергетических напитков детям, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Машаров напомнил, что с 7 июня 2025 года введена административная ответственность за продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним. "За нарушение установлен административный штраф в размере: для граждан - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; для юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей", - рассказал Машаров. По словам Машарова, вред от энергетических напитков очевиден: повышение давления, риск раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета из-за высокого содержания сахара в таких напитках.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф