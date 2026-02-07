Венгрия не допустит высокомерного отношения Киева к Будапешту, заявил Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 7 фев - ПРАЙМ. Венгрия не допустит высокомерного отношения Киева к Будапешту и не потерпит принудительной мобилизации закарпатских венгров в ВСУ, а семьям погибших окажет помощь, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в конце января заявил, что еще один закарпатский венгр пал жертвой принудительной мобилизации на Украине, которая превратилась в "охоту на людей". Правительство Венгрии запретило трем украинским военачальникам, ответственным за принудительную мобилизацию, въезд в Венгрию и всю шенгенскую зону.
"У всего будут последствия в свое время. Всему свое время. Это было давно, когда мы выглядели как слабаки и позволяли обращаться с нами высокомерно. Это в прошлом. Лучше это понимать всем нашим соседям, особенно Украине. Мы живем в другом мире", - сказал Орбан, выступая на предвыборном мероприятии в Сомбатхее. Трансляцию вел телеканал М1.
По его словам, Сийярто в Брюсселе будет выносить тему принудительной мобилизации на Украине на повестку дня.
Венгерский премьер также сообщил, что правительство Венгрии окажет поддержку семьям всем закарпатских венгров, погибших как на фронте, так и в результате мобилизации.
В июле Венгрия потребовала от Евросоюза ввести санкции против трех сотрудников минобороны Украины, ответственных за проведение принудительной мобилизации и причастных к убийству закарпатского венгра Йожефа Шебештьена. Сийярто сообщил, что, пока этого не произошло, Будапешт запрещает трем украинским военачальникам, включая начальника штаба сухопутных войск, въезд в Венгрию.