Венгрия не допустит высокомерного отношения Киева к Будапешту, заявил Орбан - 07.02.2026, ПРАЙМ
Политика
https://1prime.ru/20260207/orban-867275399.html
Венгрия не допустит высокомерного отношения Киева к Будапешту, заявил Орбан
2026-02-07T17:57+0300
2026-02-07T17:57+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863619074_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_83b1f9cfbbd492df5b2217f0f96528b2.jpg
БУДАПЕШТ, 7 фев - ПРАЙМ. Венгрия не допустит высокомерного отношения Киева к Будапешту и не потерпит принудительной мобилизации закарпатских венгров в ВСУ, а семьям погибших окажет помощь, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в конце января заявил, что еще один закарпатский венгр пал жертвой принудительной мобилизации на Украине, которая превратилась в "охоту на людей". Правительство Венгрии запретило трем украинским военачальникам, ответственным за принудительную мобилизацию, въезд в Венгрию и всю шенгенскую зону. "У всего будут последствия в свое время. Всему свое время. Это было давно, когда мы выглядели как слабаки и позволяли обращаться с нами высокомерно. Это в прошлом. Лучше это понимать всем нашим соседям, особенно Украине. Мы живем в другом мире", - сказал Орбан, выступая на предвыборном мероприятии в Сомбатхее. Трансляцию вел телеканал М1. По его словам, Сийярто в Брюсселе будет выносить тему принудительной мобилизации на Украине на повестку дня. Венгерский премьер также сообщил, что правительство Венгрии окажет поддержку семьям всем закарпатских венгров, погибших как на фронте, так и в результате мобилизации. В июле Венгрия потребовала от Евросоюза ввести санкции против трех сотрудников минобороны Украины, ответственных за проведение принудительной мобилизации и причастных к убийству закарпатского венгра Йожефа Шебештьена. Сийярто сообщил, что, пока этого не произошло, Будапешт запрещает трем украинским военачальникам, включая начальника штаба сухопутных войск, въезд в Венгрию.
17:57 07.02.2026
 
Венгрия не допустит высокомерного отношения Киева к Будапешту, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 7 фев - ПРАЙМ. Венгрия не допустит высокомерного отношения Киева к Будапешту и не потерпит принудительной мобилизации закарпатских венгров в ВСУ, а семьям погибших окажет помощь, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в конце января заявил, что еще один закарпатский венгр пал жертвой принудительной мобилизации на Украине, которая превратилась в "охоту на людей". Правительство Венгрии запретило трем украинским военачальникам, ответственным за принудительную мобилизацию, въезд в Венгрию и всю шенгенскую зону.
"У всего будут последствия в свое время. Всему свое время. Это было давно, когда мы выглядели как слабаки и позволяли обращаться с нами высокомерно. Это в прошлом. Лучше это понимать всем нашим соседям, особенно Украине. Мы живем в другом мире", - сказал Орбан, выступая на предвыборном мероприятии в Сомбатхее. Трансляцию вел телеканал М1.
По его словам, Сийярто в Брюсселе будет выносить тему принудительной мобилизации на Украине на повестку дня.
Венгерский премьер также сообщил, что правительство Венгрии окажет поддержку семьям всем закарпатских венгров, погибших как на фронте, так и в результате мобилизации.
В июле Венгрия потребовала от Евросоюза ввести санкции против трех сотрудников минобороны Украины, ответственных за проведение принудительной мобилизации и причастных к убийству закарпатского венгра Йожефа Шебештьена. Сийярто сообщил, что, пока этого не произошло, Будапешт запрещает трем украинским военачальникам, включая начальника штаба сухопутных войск, въезд в Венгрию.
