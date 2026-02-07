https://1prime.ru/20260207/orban-867275906.html

Орбан рассказал, почему считает Украину врагом Венгрии

БУДАПЕШТ, 7 фев - ПРАЙМ. Пока Украина требует от Брюсселя запретить Будапешту импорт российских энергоносителей, она даже не противник, а враг Венгрии, поскольку это нарушает основополагающие венгерские интересы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В опубликованном ранее заявлении Совета Евросоюза говорится, что ЕС окончательно одобрил запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года. Венгрия и Словакия заявили о намерении подать в суд ЕС иск, чтобы отменить эту меру. "Украинцы должны понять, что им нужно перестать постоянно добиваться от Брюсселя, чтобы Венгрия была отключена от дешевой российской энергии. Пока Украина это делает, Украина, извините, полагаю, является нашим врагом. Украина нарушает наши основополагающие интересы, постоянно требуя и подстрекая Брюссель к отключению Венгрии от дешевой российской энергии. Кто так делает - не противник, а враг Венгрии", - сказал Орбан, выступая на предвыборном мероприятии в Сомбатхее, трансляцию которого вел телеканал М1. В конце января глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что венгерская оппозиция в случае прихода к власти по итогам парламентских выборов в апреле откажется от нефти и газа из России, что будет иметь трагические последствия для венгерской экономики. Орбан, в свою очередь, отмечал, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного. В РФ не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

