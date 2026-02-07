Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Говорить откровенно". Орбан высказался о войне с Россией - 07.02.2026
"Говорить откровенно". Орбан высказался о войне с Россией
"Говорить откровенно". Орбан высказался о войне с Россией - 07.02.2026, ПРАЙМ
"Говорить откровенно". Орбан высказался о войне с Россией
Размещение воинских подразделений европейских стран на Украине фактически станет началом прямого противостояния с Россией, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в | 07.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Размещение воинских подразделений европейских стран на Украине фактически станет началом прямого противостояния с Россией, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсети X."Когда мы говорим о войне, мы должны говорить откровенно. Сегодня опасность состоит в отправке на Украину венгерских денег. Завтра на войну могут отправить молодых венгров. Европейские войска на Украине будут означать прямой конфликт с Россией", — подчеркнул он.Глава венгерского правительства добавил, что Будапешт не намерен становиться частью военных замыслов, которые продвигает Брюссель.Москва неоднократно заявляла, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
23:20 07.02.2026
 
"Говорить откровенно". Орбан высказался о войне с Россией

МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Размещение воинских подразделений европейских стран на Украине фактически станет началом прямого противостояния с Россией, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.
"Когда мы говорим о войне, мы должны говорить откровенно. Сегодня опасность состоит в отправке на Украину венгерских денег. Завтра на войну могут отправить молодых венгров. Европейские войска на Украине будут означать прямой конфликт с Россией", — подчеркнул он.
Орбан рассказал, почему считает Украину врагом Венгрии
Орбан рассказал, почему считает Украину врагом Венгрии
Вчера, 18:21
Глава венгерского правительства добавил, что Будапешт не намерен становиться частью военных замыслов, которые продвигает Брюссель.
Москва неоднократно заявляла, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Венгрия не допустит высокомерного отношения Киева к Будапешту, заявил Орбан
Венгрия не допустит высокомерного отношения Киева к Будапешту, заявил Орбан
Вчера, 17:57
 
