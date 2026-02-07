https://1prime.ru/20260207/orban-867280614.html
"Говорить откровенно". Орбан высказался о войне с Россией
"Говорить откровенно". Орбан высказался о войне с Россией
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Размещение воинских подразделений европейских стран на Украине фактически станет началом прямого противостояния с Россией, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсети X."Когда мы говорим о войне, мы должны говорить откровенно. Сегодня опасность состоит в отправке на Украину венгерских денег. Завтра на войну могут отправить молодых венгров. Европейские войска на Украине будут означать прямой конфликт с Россией", — подчеркнул он.Глава венгерского правительства добавил, что Будапешт не намерен становиться частью военных замыслов, которые продвигает Брюссель.Москва неоднократно заявляла, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
