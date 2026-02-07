Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы отрасли, где средняя зарплата превысила сто тысяч рублей - 07.02.2026
Названы отрасли, где средняя зарплата превысила сто тысяч рублей
2026-02-07T08:30+0300
2026-02-07T08:31+0300
экономика
россия
зарплата
работа
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Россияне в ноябре получали среднюю зарплату более 100 тысяч рублей в 28 секторах экономики, подсчитало РИА Новости на основании данных статистики. Как ранее сообщало агентство, самые высокие трудовые доходы в конце осени были у занятых в добыче металлических руд (203 тысячи рублей) и в сфере воздушного и космического транспорта (201,2 тысячи). Финансисты и страховщики в ноябре получали в среднем по стране 191,5 тысячи рублей, занятые на производстве табачных изделий - 181,6 тысячи, а сотрудники международных организаций - 176,8 тысячи. В пятерку также входят "айтишники" и нефтяники с зарплатами примерно в 176 тысяч рублей. Выше 150 тысяч рублей трудовые доходы были еще только в сфере научных исследований и разработок (163,1 тысячи), а также у сотрудников водного транспорта (160 тысяч). Зарплата выше 100 тысяч рублей была в сфере производства компьютеров, электрического оборудования, нефтепродуктов, лекарств, химических веществ. Кроме того, такие доходы еще получали на металлургических производствах, в добыче угля, а также строители. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включая премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. В октябре она составила в России 99,7 тысячи рублей.
россия, зарплата, работа
Экономика, РОССИЯ, зарплата, РАБОТА
08:30 07.02.2026 (обновлено: 08:31 07.02.2026)
 
Названы отрасли, где средняя зарплата превысила сто тысяч рублей

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Россияне в ноябре получали среднюю зарплату более 100 тысяч рублей в 28 секторах экономики, подсчитало РИА Новости на основании данных статистики.
Как ранее сообщало агентство, самые высокие трудовые доходы в конце осени были у занятых в добыче металлических руд (203 тысячи рублей) и в сфере воздушного и космического транспорта (201,2 тысячи).
Финансисты и страховщики в ноябре получали в среднем по стране 191,5 тысячи рублей, занятые на производстве табачных изделий - 181,6 тысячи, а сотрудники международных организаций - 176,8 тысячи. В пятерку также входят "айтишники" и нефтяники с зарплатами примерно в 176 тысяч рублей.
Выше 150 тысяч рублей трудовые доходы были еще только в сфере научных исследований и разработок (163,1 тысячи), а также у сотрудников водного транспорта (160 тысяч).
Зарплата выше 100 тысяч рублей была в сфере производства компьютеров, электрического оборудования, нефтепродуктов, лекарств, химических веществ. Кроме того, такие доходы еще получали на металлургических производствах, в добыче угля, а также строители.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включая премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. В октябре она составила в России 99,7 тысячи рублей.
ЭкономикаРОССИЯзарплатаРАБОТА
 
 
