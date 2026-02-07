Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США планируют оштрафовать две оборонные компании - 07.02.2026
США планируют оштрафовать две оборонные компании
США планируют оштрафовать две оборонные компании - 07.02.2026, ПРАЙМ
США планируют оштрафовать две оборонные компании
Армия США планирует оштрафовать оборонные предприятия Northrop Grumman и Global Military Products за задержки в поставках артиллерийских снарядов на Украину,... | 07.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-07T04:13+0300
2026-02-07T04:43+0300
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Армия США планирует оштрафовать оборонные предприятия Northrop Grumman и Global Military Products за задержки в поставках артиллерийских снарядов на Украину, передает агентство Блумберг. "Армия США движется к тому, чтобы взыскать штрафы с Northrop Grumman и Global Military Products за поздние поставки артиллерийских снарядов Украине", - говорится в публикации. По данным агентства, генеральный инспектор Пентагона в докладе рекомендовал взимать штрафы в размере 1,1 миллиона долларов за задержки поставок крупнокалиберных снарядов, некоторые из которых были поставлены с опозданием на 18 месяцев. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
04:13 07.02.2026 (обновлено: 04:43 07.02.2026)
 
США планируют оштрафовать две оборонные компании

США планируют оштрафовать две оборонные компании за задержки поставок на Украину

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Армия США планирует оштрафовать оборонные предприятия Northrop Grumman и Global Military Products за задержки в поставках артиллерийских снарядов на Украину, передает агентство Блумберг.
"Армия США движется к тому, чтобы взыскать штрафы с Northrop Grumman и Global Military Products за поздние поставки артиллерийских снарядов Украине", - говорится в публикации.
По данным агентства, генеральный инспектор Пентагона в докладе рекомендовал взимать штрафы в размере 1,1 миллиона долларов за задержки поставок крупнокалиберных снарядов, некоторые из которых были поставлены с опозданием на 18 месяцев.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
