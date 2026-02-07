https://1prime.ru/20260207/pentagon-867264102.html
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Армия США планирует оштрафовать оборонные предприятия Northrop Grumman и Global Military Products за задержки в поставках артиллерийских снарядов на Украину, передает агентство Блумберг. "Армия США движется к тому, чтобы взыскать штрафы с Northrop Grumman и Global Military Products за поздние поставки артиллерийских снарядов Украине", - говорится в публикации. По данным агентства, генеральный инспектор Пентагона в докладе рекомендовал взимать штрафы в размере 1,1 миллиона долларов за задержки поставок крупнокалиберных снарядов, некоторые из которых были поставлены с опозданием на 18 месяцев. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
